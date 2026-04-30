Új európai haditengerészeti szövetséget hoz létre Nagy-Britannia

Gwyn Jenkins, a brit Királyi Haditengerészet főparancsnoka hangsúlyozta: bár a Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet és a Hormuzi-szoros a konfliktusok miatt zárva maradt Oroszország továbbra is a legsúlyosabb biztonsági kihívást jelenti.
Haditengerészeti szövetség
Az új együttműködés a tíz tagállamot tömörítő Közös Expedíciós Erők (JEF) keretében valósul meg, és egy többnemzeti tengeri haderő létrehozását célozza. A kezdeményezés a NATO működését egészítené ki, nem pedig helyettesítené, írja a The Guardian.
A szövetségben az Egyesült Államok nem vesz részt, ami jól mutatja a washingtoni–londoni kapcsolatok jelenlegi feszültségeit. Donald Trump többször is bírálta az Egyesült Királyságot, amiért nem támogatta aktívan az Irán elleni katonai fellépést, sőt, korábban a brit repülőgép-hordozókat is lekicsinylően „játékszereknek” nevezte.
A JEF-ben Hollandia, az öt északi ország, valamint a három balti állam vesz részt, a legnagyobb katonai erőt pedig Nagy-Britannia biztosítja. Kanada csatlakozása is napirenden van, miközben több NATO-tagország igyekszik újragondolni válaszait az egyre határozottabb orosz lépésekre.
London szerint az utóbbi időszakban jelentősen nőtt az orosz aktivitás
Az elmúlt két évben közel egyharmadával emelkedett a brit vizek közelében észlelt orosz behatolások száma. A brit álláspont szerint az ország gyakorlatilag „nyitott tengeri határral” rendelkezik Oroszország felé északi irányban.
Az új tengeri erő célja a közös kiképzés és felkészülés mellett az is, hogy szükség esetén azonnal bevethető legyen, valós haditervvel és integrált képességekkel. Az irányítás adott esetben a londoni Northwood katonai központból történne.
A kezdeményezés ugyanakkor ráirányította a figyelmet a brit haditengerészet problémáira is. Az iráni konfliktus kezdetén például hetekbe telt, mire egy hadihajót a térségbe tudtak vezényelni, ami a szakértők szerint a korábbi védelmi megszorítások következménye. A brit vezetés ennek ellenére fejlesztésekben gondolkodik: a következő években pilóta nélküli, úgynevezett tengeri drónhajók állhatnak szolgálatba, amelyek a hagyományos hadihajókkal együtt növelhetik a haditengerészet hatékonyságát.
Mindeközben London egyelőre nem lépett fel határozottan az orosz „árnyékflotta” ellen sem, amely szankciók alá eső olajat szállít. Bár Keir Starmer korábban kemény fellépést ígért, az érintett tankerek továbbra is nagy számban haladnak át brit felségvizeken.