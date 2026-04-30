Új európai haditengerészeti szövetséget hoz létre Nagy-Britannia

Gwyn Jenkins, a brit Királyi Haditengerészet főparancsnoka hangsúlyozta: bár a Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet és a Hormuzi-szoros a konfliktusok miatt zárva maradt Oroszország továbbra is a legsúlyosabb biztonsági kihívást jelenti.

Gwyn Jenkins tábornok, a tengerészgyalogság első parancsnoka és a brit haditengerészet vezérkari főnöke (Fotó: TT/AFP)

Haditengerészeti szövetség

Az új együttműködés a tíz tagállamot tömörítő Közös Expedíciós Erők (JEF) keretében valósul meg, és egy többnemzeti tengeri haderő létrehozását célozza. A kezdeményezés a NATO működését egészítené ki, nem pedig helyettesítené, írja a The Guardian.

A szövetségben az Egyesült Államok nem vesz részt, ami jól mutatja a washingtoni–londoni kapcsolatok jelenlegi feszültségeit. Donald Trump többször is bírálta az Egyesült Királyságot, amiért nem támogatta aktívan az Irán elleni katonai fellépést, sőt, korábban a brit repülőgép-hordozókat is lekicsinylően „játékszereknek” nevezte.

A JEF-ben Hollandia, az öt északi ország, valamint a három balti állam vesz részt, a legnagyobb katonai erőt pedig Nagy-Britannia biztosítja. Kanada csatlakozása is napirenden van, miközben több NATO-tagország igyekszik újragondolni válaszait az egyre határozottabb orosz lépésekre.

London szerint az utóbbi időszakban jelentősen nőtt az orosz aktivitás

Az elmúlt két évben közel egyharmadával emelkedett a brit vizek közelében észlelt orosz behatolások száma. A brit álláspont szerint az ország gyakorlatilag „nyitott tengeri határral” rendelkezik Oroszország felé északi irányban.

Az új tengeri erő célja a közös kiképzés és felkészülés mellett az is, hogy szükség esetén azonnal bevethető legyen, valós haditervvel és integrált képességekkel. Az irányítás adott esetben a londoni Northwood katonai központból történne.

A kezdeményezés ugyanakkor ráirányította a figyelmet a brit haditengerészet problémáira is. Az iráni konfliktus kezdetén például hetekbe telt, mire egy hadihajót a térségbe tudtak vezényelni, ami a szakértők szerint a korábbi védelmi megszorítások következménye. A brit vezetés ennek ellenére fejlesztésekben gondolkodik: a következő években pilóta nélküli, úgynevezett tengeri drónhajók állhatnak szolgálatba, amelyek a hagyományos hadihajókkal együtt növelhetik a haditengerészet hatékonyságát.