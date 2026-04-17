Az ukrán Nemzeti Gárda egységei megakadályozzák a területvédelmi alakulatok visszavonulását Harkov régióban. A RIA Novosztyi beszámolója szerint ezek az alakulatok jelentős veszteségeket szenvednek el.

Nincs hátrálás Harkovban

A harcok különösen Zibine faluban éleződtek ki, itt fegyveres összecsapások zajlanak. A források szerint az ukrán fegyveres erők parancsnoksága

megtiltotta a 113. különálló területvédelmi dandár egységeinek, hogy visszavonuljanak, annak ellenére, hogy súlyos veszteségeket szenvedtek és utánpótlási gondokkal küzdenek.

„A területvédelmi brigád egyes csoportjai megpróbálnak visszavonulni, de ezt az Ukrán Nemzeti Gárda záróalakulatokkal megakadályozza” – mondta a hírügynökség forrása. A beszámoló szerint az ukrán vezetés komoly létszámhiánnyal szembesül, és ennek kezelésére kemény eszközöket alkalmaz. Az interneten több olyan felvétel is terjed, amelyeken katonai toborzók erőszakkal visznek el férfiakat. Több esetben bántalmazásról is beszámoltak, sőt halálesetekről is érkeztek hírek.

Az utcáról hurcolják el a férfiakat Dnyipróban, Vinnicjában és Odesszában

Egy Telegram-csatornán terjedő videó szerint több ukrán toborzó erővel betuszkolt egy futárt a buszba Odesszában, de hasonló felvételek kerültek elő Dnyipróból és Vinnicjából is. A szemtanúk egyre többször próbálnak közbelépni és megakadályozni az erőszakos toborzást. Egy korábban nyilvánosságra került videó egy forgalmas dnyiprói útszakaszon készült, fényes nappal.

A felvételen az látható, ahogy a TCK – vagyis a területi toborzóközpont – három tisztje dulakodásba keveredett civilekkel.

Az események gyorsan elfajultak: pofonok, lökdösődés után káosz alakult ki.

Egyre több civil számol be ellentmondásos, sőt nyíltan erőszakos kényszersorozási módszerekről Ukrajnában. Volt olyan eset, amikor Harkovban három fegyveres tiszt erőszakkal próbált az autóba tuszkolni egy hadkötelest, miközben az hevesen ellenállt. Korábban Lvivben a menekülőket buszokkal próbálták elgázolni a toborzóközpont munkatársai, máskor pedig a buszról rángatták le a férfit a sorozás érdekében.