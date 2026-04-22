Itt a fordulat: újabb részletek jöttek a Barátság kőolajvezetékről

Hirtelen fordulatot vett az ukrán politika: az április 12-i választások után Zelenszkij azonnal elkötelezte magát a csővezeték javítása mellett. A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta arról értesítette a Molt, hogy szerda délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Belarusszia felől a vezetékrendszeren.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték Fotó: AFP

A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban nyílt zsarolással vádolta Volodimir Zelenszkijt, amiért Kijev szándékosan akadályozta a szállítást. Az EU vezetői decemberben jóváhagyták a kölcsönt, de Magyarország azóta blokkolta a források folyósítását. A leköszönő magyar kormány vasárnap jelezte, hogy kész feloldani a hitelblokkolást és támogatni Kijev finanszírozását már ezen a héten, amennyiben az olajszállítmányok újraindulnak.

Az EU-nagykövetek várhatóan szerdán vitatják meg a kérdést.

Barátság kőolajvezeték: összeomlott a korábbi narratíva

A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. A magyar kormány válaszul leállította a dízelolaj szállítását Ukrajna felé. A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállalt.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.