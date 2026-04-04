Herbert Kickl egymaga népszerűbb, mint a kormány

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az FPÖ vezetőjét látnák szívesen az osztrák emberek a kancellári székben. Herbert Kickl toronymagasan vezeti a listát, a kormánypártoknak pedig van mitől tartania – írja az Exxpress.

Herbert Kickl magasan vezet a közvélemény–kutatások szerint

Bár ez enyhe csökkenést jelent az előző héthez képest, vezető pozícióján nem változtat és még így is stabilan 30 százalék fölötti Kickl támogatottsága. A kormánypártok vezetőihez képest a különbség különösen szembetűnő: Christian Stocker kancellár (ÖVP) 12 százalékot, Andreas Babler, az SPÖ vezetője 9 százalékot, a NEOS vezetője, Beate Meinl-Reisinger pedig 6 százalékot kapott csupán.

Együttesen tehát a kormánykoalíció kevesebb támogatottságot ért el, mint Kickl egyedül. A Zöld Párt vezetője, Leonore Gewessler szintén a középmezőnyben áll 8 százalékkal, közvetlenül Babler mögött.

Kickl erősödése nem véletlen, hiszen a kormányzó pártok gyenge teljesítményével már egy ideje elégedetlenek az osztrákok. Az FPÖ vezetője mellett pedig természetesen a párt támogatottsága is folyamatosan emelkedik.

A nemrég készült felmérések szerint a jobboldali–patrióta párt stabilan az első helyen áll, sőt az egyik kutatás még erősödést is mutatott.

A legutóbbi, február végén készült felmérés szerint az Osztrák Néppárt (ÖVP) 23 százalékon, míg az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 19 százalékon áll. A Zöldek – A Zöld Alternatíva 10, a NEOS – Új Ausztria és Liberális Fórum 9 százalékot érne el, míg az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) 3 százalékon áll. Az Österreich című lap számára készített, február eleji felmérés pedig még ennél is kedvezőbb képet fest a szabadságpártiakról.