Fordulat a Közel-Keleten: elkerülhető az olajválság?

Váratlan fordulatot vett a közel-keleti konfliktus. Teherán a libanoni fegyvernyugvásra reagálva megnyitotta a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt, ami azonnal zuhanást idézett elő a világpiaci olajárakban. Trump elnök ugyanakkor közölte, hogy egyelőre fenntartja a tengeri blokádot a megállapodás véglegesítéséig.
Pénteken délután Irán bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben megnyílik a kereskedelmi hajóforgalom előtt az Izrael és Libanon közötti tűzszünet idejére – számolt be róla a CNBC.

Trump elnök ismét célt ért, nyitva a Hormuzi-szoros
A libanoni tűzszünettel összhangban a Hormuzi-szoroson való áthaladást minden kereskedelmi hajó számára teljes mértékben engedélyezzük a tűzszünet időszakára

 – írta közösségi médiában Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hajóknak egy kijelölt útvonalon kell haladniuk. 

A bejelentést követően az olajárak szabadesésbe kezdtek.

Izrael és Libanon csütörtökön állapodott meg egy 10 napos tűzszünetről, amely keleti parti idő szerint aznap 17 órakor lépett életbe. A kulcsfontosságú vízi útvonalat kettős – amerikai és iráni – blokád sújtja – számolt be róla a The Times of Israel.

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

– közölte Trump elnök pénteken Truth Social oldalán, ugyanakkor jelezte, hogy az Egyesült Államok haditengerészeti blokádja a térségben továbbra is érvényben marad mindaddig, amíg nem születik megállapodás Teheránnal.

Mindeközben szintén pénteken több tucat ország képviselői ültek tárgyalóasztalhoz Párizsban, hogy megoldást találjanak a Hormuzi-szoros blokádja miatt közeledő energiaválságra. Emmanuel Macron és Keir Starmer egy nagyszabású nemzetközi összefogást sürget a szoros felszabadítása érdekében, miközben egy katonai misszió tervei is körvonalazódnak. A kezdeményezés hasonlóképp működhetne, mint a hajlandók koalíciója Ukrajnában (a tűzszünet megszületése után). A közlemény szerint:

A szoroson áthaladó hajózás biztonságát garantáló misszió szigorúan védekező jellegű lesz, csak a nem hadviselő országokra korlátozódik, és akkor veszi kezdetét, amikor a biztonsági feltételek lehetővé teszik azt.

– írta meg az ABC News.

