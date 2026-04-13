Hormuzi-szoros: pattanásig feszült a helyzet, Trump hadihajói már elindultak

Az Egyesült Államok tengeri blokádot jelentette be, miután az Iránnal folytatott tárgyalások nem vezettek békemegállapodáshoz. Keir Starmer brit miniszterelnök közölte, hogy az Egyesült Királyság nem fog csatlakozni a katonai blokádhoz. A brit aknamentesítő egységek és drónelhárító rendszerek továbbra is működni fognak a térségben, azonban brit hadihajókat és katonákat nem vetnek be az iráni kikötők lezárására. A BBC-nek nyilatkozva Starmer elmondta, hogy arra összpontosítanak, hogy a létfontosságú szállítási útvonal, a Hormuzi-szoros minél gyorsabban újra megnyíljon.

Keir Starmer közölte, hogy Nagy-Britannia nem vesz részt a Hormuzi-szorost érintő tengeri blokádban

Donald Trump elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megkezdi

minden olyan hajó blokád alá vonását, amely megpróbál belépni a Hormuzi-szorosba vagy elhagyni azt.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) később megerősítette, hogy erői „pártatlanul” fogják érvényesíteni a blokádot az iráni kikötőkbe belépő és onnan távozó hajókkal szemben, beleértve az Perzsa-öbölben és az Ománi-öbölben található kikötőket is. A Centcom hozzátette, hogy az iráni kikötőktől független útvonalakon közlekedő hajók szabad mozgását nem akadályozzák, és a blokád megkezdése előtt hivatalos értesítésben adnak további tájékoztatást a kereskedelmi hajózás számára.

A brit miniszterelnök – aki nemrég tért haza az öböl menti térségből – azt mondta, szövetségeseikkel azon dolgoznak, hogy nyitva tartsák a szorost, ne pedig lezárják:

Nem támogatjuk a blokádot, és minden diplomáciai, politikai és képességbeli mozgósításunk arra irányul, hogy a szoros teljesen nyitva legyen.

Trump újságíróknak azt mondta, hogy más országok is részt vesznek majd a Hormuzi-szoros blokádjában, de nem nevezte meg őket. Hozzátette, hogy a NATO is felajánlotta segítségét a szoros „kitisztításához”, és szerinte az rövid időn belül ismét szabadon használható lesz. Trump azt is közölte, hogy az Egyesült Államok aknamentesítő hajókat vet be, és az Egyesült Királyság – mint NATO-tag – szintén így tesz majd. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az iszlámábádi egyeztetések eredmény nélkül zárultak.