Hormuzi-szoros: Trump mesterhúzása könnyen eldöntheti Irán sorsát

Az amerikai hadsereg közölte, hogy hétfőn, helyi idő szerint 10 órakor katonai blokádot léptet életbe a Hormuzi-szorosban, miután a béketárgyalások bármiféle eredmény nélkül zárultak. Az amerikai tervekre reagálva Irán Forradalmi Gárdája határozott válaszlépést helyezett kilátásba. Az energiaárak emelkedéssel reagáltak a közel-keleti helyzet eszkalációjára – számolt be róla az NBC News.

A Hormuzi-szorosban Amerika tervezi átvenni az irányítást

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Hormuzi-szorosban pattanásig feszült a helyzet. Miután a béketárgyalások megrekedtek, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy tengeri blokádot vezetnek be az iráni kikötőkbe belépő és onnan távozó hajókkal szemben, beleértve az Perzsa-öbölben és az Ománi-öbölben található kikötőket is. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) később megerősítette, hogy erői „pártatlanul” fogják érvényesíteni a katonai blokádot.

Trump elnök hetek óta nyomást gyakorolt Teheránra, a szoros megnyitása érdekében. A jelenlegi, kéthetes tűzszünet azt követően lépett életbe, hogy Trump azzal fenyegette Iránt, hogy a „teljes civilizációt megsemmisíti”, ha nem nyitja meg újra a vízi útvonalat, amelyen a világ olajszállítmányainak mintegy 20 százaléka halad át.

A katonai blokád bejelentése a részvénypiacok esését és a kőolaj árának 100 dollár fölé emelkedését eredményezte, miközben kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, miért zárná le az Egyesült Államok azt a kereskedelmi útvonalat, amelyet korábban megnyitni próbált, hogyan működik majd a blokád, és milyen következményekkel járhat világszerte.

Az amerikai blokád Irán saját blokádját követi, amely nemcsak az energiaárakat drágította meg, hanem a műtrágya árát is, emellett a világgazdaságot is veszélybe sodorta. Teherán többször figyelmen kívül hagyta Trump elnök felszólításait a kulcsfontosságú szállítás útvonal újranyitására, és ehelyett dollármilliós díjakat vetett ki a Hormuzi-szoroson való áthaladásért cserébe.

Az Egyesült Államok lezárta a Hormuzi-szorost, életbe lépett a tengeri blokád

Irán Forradalmi Gárdája figyelmeztetett, hogy minden katonai hajót, amely megközelíti a szorost, a Washington és Teherán közötti tűzszünet megsértőjének tekintenek, és határozott választ fognak adni egy ilyen lépésre. Hétfő órákkal a tengeri blokád életbe lépése előtt a hajók nagy része már elkerülte a szorost, és a nyilvános követési adatok szerint jelentősen csökkent a forgalom az előző naphoz képest.

A blokád végrehajtása bonyolult, „magas kockázatú” és jogilag vitatott művelet lesz

– mondta Andreas Krieg, a londoni King’s College szakértője. Véleménye szerint a gyakorlatban ez inkább egy kaotikus, kockázatos feltartóztatási rendszerre hasonlít majd, mint egy klasszikus tengeri blokádra. Az Egyesült Államoknak azonosítania, követnie, sőt akár át is kellene vizsgálnia az iráni kikötőkbe érkező hajókat, miközben az a világ egyik legzsúfoltabb és politikailag legérzékenyebb vízi útvonala.