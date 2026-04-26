Nem fogja elhinni, ki a Trump elleni merényletkísérlet elkövetője – mutatjuk!

Jelentős változások jönnek a nyugdíjban az év közepétől – erről jobb, ha tud!

Zoran Milanovics

Ezt nem teszik zsebre! A horvát köztársasági elnök huligánokhoz hasonlította az EU-s vezetőket

Milanovics szerint borzasztóan ostobának vagy felelőtlennek kell lenni ahhoz, hogy az Ukrajnának utalt pénzek visszafizetésének lehetetlenségét ne lássuk előre. 
Zoran MilanovicsHorvátországUkrajnaEurópai Unió

Horvátország köztársasági elnöke egy ünnepségen mondott beszédében kőkeményen fogalmazott az EU ukrajnának szánt kölcsönével kapcsolatban. Jelezte, hogy még most kell kihasználniuk az EU-s támogatásokat, hiszen jelenleg Ukrajna érdekében hitelt vesz fel a blokk, így ezek a pénzek várhatóan elapadnak majd – írja a N1 Info

 

Zoran Milanovics szerint még most kell élni az EU-s támogatásokkal, a Ukrajnának szánt hitel ugyanis mindent megváltoztathat
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

 

Minden lehetséges eurót vonjanak ki Európából saját fejlesztésük céljára, mert – mondta a jelenlévőknek – ez sokáig nem lesz lehetséges,

majd ironizálva hozzátette:
"Ez egy olyan adósság, amelyet Oroszország vissza fog fizetni."

Komolyra fordítva a szót, felhívta a figyelmet arra, hogy borzasztóan ostobának vagy felelőtlennek kell lenni ahhoz, hogy ennek lehetetlenségét ne lássuk előre. 
Megnevezte a bűnösöket is, akik Milanovics szerint 

ma hatalmon vannak, viszont holnap már nem lesznek, de tönkretesznek egy olyan országot, amely ezt nem érdemelte meg.

 

Horvátország nem válllja a katoni konfliktust

Milanovics szerint az egyetlen megoldás az orosz-ukrán a konfliktusra az lenne, ha 

mindannyian felfegyverkezünk, és nemcsak felfegyverkezünk, hanem katonai konfliktusba lépünk Oroszországgal.

Majd visszatért az iróniához, jelezve, hogy a horvátok, a német nép vagy a hollandok sem szeretnének ezt. 
Kijelentette:"Ilyen környezetben élünk, és ilyen külpolitikát kellene vezetnünk. Én viszont ezt nem teszem."

Ezután a horvát elnök huligánokhoz hasonlította az EU-s politikusokat, mondva:

"Ha a huligánok arra kényszerítenek, hogy szórakozz velük , hülyeségeket csinálj, majd fizesd a cehhet, akkor éppen kifosztanak.” 

 

 

