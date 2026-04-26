Ezt nem teszik zsebre! A horvát köztársasági elnök huligánokhoz hasonlította az EU-s vezetőket

Horvátország köztársasági elnöke egy ünnepségen mondott beszédében kőkeményen fogalmazott az EU ukrajnának szánt kölcsönével kapcsolatban. Jelezte, hogy még most kell kihasználniuk az EU-s támogatásokat, hiszen jelenleg Ukrajna érdekében hitelt vesz fel a blokk, így ezek a pénzek várhatóan elapadnak majd – írja a N1 Info.
Minden lehetséges eurót vonjanak ki Európából saját fejlesztésük céljára, mert – mondta a jelenlévőknek – ez sokáig nem lesz lehetséges,
majd ironizálva hozzátette:
"Ez egy olyan adósság, amelyet Oroszország vissza fog fizetni."
Komolyra fordítva a szót, felhívta a figyelmet arra, hogy borzasztóan ostobának vagy felelőtlennek kell lenni ahhoz, hogy ennek lehetetlenségét ne lássuk előre.
Megnevezte a bűnösöket is, akik Milanovics szerint
ma hatalmon vannak, viszont holnap már nem lesznek, de tönkretesznek egy olyan országot, amely ezt nem érdemelte meg.
Horvátország nem válllja a katoni konfliktust
Milanovics szerint az egyetlen megoldás az orosz-ukrán a konfliktusra az lenne, ha
mindannyian felfegyverkezünk, és nemcsak felfegyverkezünk, hanem katonai konfliktusba lépünk Oroszországgal.
Majd visszatért az iróniához, jelezve, hogy a horvátok, a német nép vagy a hollandok sem szeretnének ezt.
Kijelentette:"Ilyen környezetben élünk, és ilyen külpolitikát kellene vezetnünk. Én viszont ezt nem teszem."
Ezután a horvát elnök huligánokhoz hasonlította az EU-s politikusokat, mondva:
"Ha a huligánok arra kényszerítenek, hogy szórakozz velük , hülyeségeket csinálj, majd fizesd a cehhet, akkor éppen kifosztanak.”