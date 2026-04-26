Ezt nem teszik zsebre! A horvát köztársasági elnök huligánokhoz hasonlította az EU-s vezetőket

Horvátország köztársasági elnöke egy ünnepségen mondott beszédében kőkeményen fogalmazott az EU ukrajnának szánt kölcsönével kapcsolatban. Jelezte, hogy még most kell kihasználniuk az EU-s támogatásokat, hiszen jelenleg Ukrajna érdekében hitelt vesz fel a blokk, így ezek a pénzek várhatóan elapadnak majd – írja a N1 Info.

Zoran Milanovics szerint még most kell élni az EU-s támogatásokkal, a Ukrajnának szánt hitel ugyanis mindent megváltoztathat

Minden lehetséges eurót vonjanak ki Európából saját fejlesztésük céljára, mert – mondta a jelenlévőknek – ez sokáig nem lesz lehetséges,

majd ironizálva hozzátette:

"Ez egy olyan adósság, amelyet Oroszország vissza fog fizetni."

Komolyra fordítva a szót, felhívta a figyelmet arra, hogy borzasztóan ostobának vagy felelőtlennek kell lenni ahhoz, hogy ennek lehetetlenségét ne lássuk előre.

Megnevezte a bűnösöket is, akik Milanovics szerint

ma hatalmon vannak, viszont holnap már nem lesznek, de tönkretesznek egy olyan országot, amely ezt nem érdemelte meg.

Horvátország nem válllja a katoni konfliktust

Milanovics szerint az egyetlen megoldás az orosz-ukrán a konfliktusra az lenne, ha

mindannyian felfegyverkezünk, és nemcsak felfegyverkezünk, hanem katonai konfliktusba lépünk Oroszországgal.

Majd visszatért az iróniához, jelezve, hogy a horvátok, a német nép vagy a hollandok sem szeretnének ezt.

Kijelentette:"Ilyen környezetben élünk, és ilyen külpolitikát kellene vezetnünk. Én viszont ezt nem teszem."



Ezután a horvát elnök huligánokhoz hasonlította az EU-s politikusokat, mondva: