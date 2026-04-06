Terrorista sejtre csapott le a rendőrség, tucatnyi embert vettek őrizetbe

Az indiai rendőrség felszámolt egy gyaníthatóan az ISIS-hez kötődő, több államra kiterjedő terrorista sejtet. A nyomozók állítása szerint a hálózat fiatalok radikalizálásában vett részt Indiában. A rendőrség csapatokat küldött több államba – Biharba, Delhibe, Karnatakába, Mahárástrába, Nyugat-Bengálba, Telanganába és Radzsasztánba – ,hogy az üggyel összefüggésben mintegy tucatnyi gyanúsítottat tartóztassanak le – számolt be róla a The Times of India.

Az ISIS-hez köthető terrorista sejtre csapott le az indiai rendőrség

Egy hírszerzési forrás szerint a csoport külföldi ügynökökkel állt kapcsolatban, és aktívan terjesztett dzsihadista propagandát az interneten. A nyomozók az ügy fő vádlottjaként, Rahamathullah Sharifot azonosították.

Delhi Police's counter-intelligence unit produced ISIS suspect Rizwan before the Patiala House Court in Delhi.

A csoportot azzal vádolják, hogy Oszama bin Laden, Israr Ahmed Shaik, Zakir Naik és Anwar al-Awlaki videóit terjesztették, hogy a muszlim fiatalokat a dzsihád és a szélsőséges ideológia felé tereljék. A rendőrség azt is gyanítja, hogy a hálózat egy különálló szárnyon keresztül nők bevonásával próbált terjeszkedni. A nyomozati iratok szerint a csoport több mint 40 közösségi média fiókon keresztül épített ki kapcsolatot pakisztáni, afganisztáni, szíriai és bangladesi irányítókkal.

Az indiai hatóságok úgy vélik, hogy a hálózat kalifátus létrehozásán dolgozott Indiában.

A terrorista sejt külföldi irányítói állítólag katonai kiképzéssel és fegyverhasználattal kapcsolatban adtak útmutatást és arról is biztosították őket, hogy fegyvereket is tudnak szállítani részükre. A nyomozók továbbá azt gyanítják, hogy a sejthez tartozó egyes radikalizált személyek már dzsihadista kiképzésen is részt vettek külföldi iskolákban. A nyomozók elmondták, hogy a csoport tevékenysége nem korlátozódott az ideológiai propagandára, és kiberterrorizmussal, valamint bombakészítéssel kapcsolatos tartalmakat is megosztottak. Az ügynökségek vizsgálják a hálózathoz köthető esetleges külföldi finanszírozást is.