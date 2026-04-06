Terrorista sejtre csapott le a rendőrség, tucatnyi embert vettek őrizetbe

Olvasási idő: 5 perc
Összehangolt razziasorozatot hajtott végre az indiai rendőrség egy terrorista sejttel szemben, amely az Iszlám Állam eszméit terjesztve próbált kalifátust kiépíteni az országban. A több államot érintő akció során egy olyan titkos csoportot füleltek le, amely nemcsak radikális propagandával mérgezte az indiai fiatalok gondolkodását, hanem külföldi ügynökök segítségével fegyveres kiképzést és kiberterrorista akciókat is előkészített.
Az indiai rendőrség felszámolt egy gyaníthatóan az ISIS-hez kötődő, több államra kiterjedő terrorista sejtet. A nyomozók állítása szerint a hálózat fiatalok radikalizálásában vett részt Indiában. A rendőrség csapatokat küldött több államba – Biharba, Delhibe, Karnatakába, Mahárástrába, Nyugat-Bengálba, Telanganába és Radzsasztánba – ,hogy az üggyel összefüggésben mintegy tucatnyi gyanúsítottat tartóztassanak le – számolt be róla a The Times of India.

Az ISIS-hez köthető terrorista sejtre csapott le az indiai rendőrség
Fotó: AFP

Egy hírszerzési forrás szerint a csoport külföldi ügynökökkel állt kapcsolatban, és aktívan terjesztett dzsihadista propagandát az interneten. A nyomozók az ügy fő vádlottjaként, Rahamathullah Sharifot azonosították. 

A csoportot azzal vádolják, hogy Oszama bin Laden, Israr Ahmed Shaik, Zakir Naik és Anwar al-Awlaki videóit terjesztették, hogy a muszlim fiatalokat a dzsihád és a szélsőséges ideológia felé tereljék. A rendőrség azt is gyanítja, hogy a hálózat egy különálló szárnyon keresztül nők bevonásával próbált terjeszkedni. A nyomozati iratok szerint a csoport több mint 40 közösségi média fiókon keresztül épített ki kapcsolatot pakisztáni, afganisztáni, szíriai és bangladesi irányítókkal. 

Az indiai hatóságok úgy vélik, hogy a hálózat kalifátus létrehozásán dolgozott Indiában.

A terrorista sejt külföldi irányítói állítólag katonai kiképzéssel és fegyverhasználattal kapcsolatban adtak útmutatást és arról is biztosították őket, hogy fegyvereket is tudnak szállítani részükre. A nyomozók továbbá azt gyanítják, hogy a sejthez tartozó egyes radikalizált személyek már dzsihadista kiképzésen is részt vettek külföldi iskolákban. A nyomozók elmondták, hogy a csoport tevékenysége nem korlátozódott az ideológiai propagandára, és kiberterrorizmussal, valamint bombakészítéssel kapcsolatos tartalmakat is megosztottak. Az ügynökségek vizsgálják a hálózathoz köthető esetleges külföldi finanszírozást is.

Robbanás rázta meg a polgármesteri rezidencia környékét, terrorcselekmény gyanúja is felmerült
A szerbiai biztonsági erők terrortámadást hiúsítottak meg Oromhegyesnél
Az ISIS poszterlánya influenszerként pózol a közösségi médiában

 

