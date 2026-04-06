Most érkezett! Tűzszünet jöhet Irán és az Egyesült Államok között?

Irán és az Egyesült Államok egy, az ellenségeskedések lezárását célzó tervet kapott, amely akár már hétfőn életbe léphet, és lehetővé teheti a Hormuzi-szoros újranyitását – közölte hétfőn egy, a javaslatokat ismerő forrás. A forrás szerint Pakisztán dolgozta ki az ellenségeskedések lezárására szolgáló keretrendszert, amelyet az éjszaka folyamán juttattak el Iránnak és az Egyesült Államoknak. A terv kétlépcsős megközelítést vázol fel: egy azonnali tűzszünetet, amelyet egy átfogó megállapodás követne.

Minden elemet még ma jóvá kell hagyni

– mondta a forrás, hozzátéve, hogy a kezdeti megállapodást egy egyetértési nyilatkozat formájában rögzítenék, amelyet Pakisztán közvetítésével, elektronikus úton véglegesítenének, mivel a tárgyalásokban ez az egyetlen kommunikációs csatorna.

Az Axios vasárnap arról számolt be, hogy az Egyesült Államok, Irán és regionális közvetítők egy lehetséges, 45 napos tűzszünetről tárgyalnak egy kétlépcsős megállapodás részeként, amely végül a háború tartós lezárásához vezethet, amerikai, izraeli és regionális forrásokra hivatkozva.

Iran and the United States have received a plan to end hostilities that could come into effect on April 6 and reopen the Strait of Hormuz, a source aware of the proposals said https://t.co/i98nhEFDcr — Reuters (@Reuters) April 6, 2026

A forrás a Reutersnek azt mondta, hogy Pakisztán hadseregének főparancsnoka, Aszim Munir tábornagy „egész éjjel” kapcsolatban állt az Egyesült Államok alelnökével, J.D. Vance-szel, Steve Witkoff különmegbízottal és Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

A javaslat szerint a tűzszünet azonnal életbe lépne, és ezzel egy időben újra megnyílna a Hormuzi-szoros, miközben 15–20 nap állna rendelkezésre egy átfogó megállapodás véglegesítésére. A megállapodást ideiglenesen „Iszlámábádi Egyezménynek” nevezik, és tartalmazna egy regionális keretrendszert a szorosra vonatkozóan, a végső, személyes tárgyalásokat pedig Iszlámábádban tartanák.

Az amerikai és iráni tisztviselők egyelőre nem reagáltak. Pakisztán külügyminisztériumának szóvivője, Tahir Andrabi nem kívánt nyilatkozni.

Iráni tisztviselők korábban azt közölték a Reutersszel, hogy Teherán tartós tűzszünetet szeretne, olyan garanciákkal, hogy az Egyesült Államok és Izrael nem támadja meg újra. Hozzátették, hogy Irán üzeneteket kapott közvetítőktől, köztük Pakisztántól, Törökországtól és Egyiptomtól.

A végső megállapodás várhatóan tartalmazná Irán kötelezettségvállalását arra, hogy nem törekszik nukleáris fegyverek megszerzésére, cserébe szankciók enyhítéséért és befagyasztott eszközeinek felszabadításáért – mondta a forrás.

Két pakisztáni forrás szerint Irán egyelőre nem kötelezte el magát, annak ellenére sem, hogy a civil és katonai szinten folytatott egyeztetések intenzívebbé váltak.