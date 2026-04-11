Az Egyesült Államok és Irán magas rangú képviselői szombaton megérkeztek Pakisztán fővárosába, Iszlámábádba, hogy tárgyalásokat kezdjenek a hat hete tartó konfliktus lezárásáról. A megbeszélések azonban bizonytalanná váltak, miután Teherán jelezte: nem hajlandó tárgyalni addig, amíg nem születnek kötelezettségvállalások Libanon ügyében és a szankciók kapcsán – számolt be cikkében a Reuters.

Megkezdődnek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között

Az amerikai delegációt J. D. Vance alelnök vezeti, tagjai között ott van Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner is.

Az amerikai delegáció tagjai a légierő két gépével érkeztek szombat reggel, és a pakisztáni hadsereg vezetője, Aszim Munir tábornagy, illetve Isak Dár külügyminiszter fogadta őket. Az iráni küldöttség már pénteken megérkezett, élén Mohamed Baker Kalibaf parlamenti elnökkel és Abbasz Aragcsi külügyminiszterrel.

Ez lehet a legmagasabb szintű egyeztetés a két ország között az 1979-es iszlám forradalom óta. Ha valóban sor kerül közvetlen találkozóra, az az első ilyen alkalom lenne 2015 óta, amikor megállapodtak Irán nukleáris programjáról.

Trump 2018-ban felmondta ezt az egyezményt, és még abban az évben Irán akkori legfőbb vezetője, Ali Hámenei – akit hat hete, a háború kezdetén öltek meg – megtiltotta a közvetlen tárgyalásokat az amerikaiakkal.

Kalibaf az X közösségi oldalon azt írta, Washington korábban beleegyezett az iráni vagyonok felszabadításába, valamint egy libanoni tűzszünetbe, ahol az izraeli hadműveletek már közel kétezer, Irán által támogatott Hezbollah-harcossal végeztek március óta.

Hangsúlyozta, hogy tárgyalások csak ezen ígéretek teljesítése után kezdődhetnek meg. Az Egyesült Államok és Izrael ugyanakkor azt állítják, hogy a libanoni hadjárat nem része az iráni–amerikai fegyverszünetnek. Az iráni állami televízió szerint a delegáció várhatóan találkozik Sehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnökkel is, hogy egyeztessenek az esetleges tárgyalások időpontjáról és kereteiről.

Kalibaf kijelentette, hogy Irán nyitott a megállapodásra, amennyiben Washington valódi ajánlatot tesz és elismeri jogait.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az iráni feltételekre, Trump viszont közösségi oldalán azt írta: Iránnak nincs valódi alkupozíciója, és csak azért „maradt életben”, hogy tárgyaljon. J. D. Vance optimistább hangot ütött meg, ugyanakkor figyelmeztetett: ha Irán megpróbálja kijátszani őket, az amerikai tárgyalók nem lesznek együttműködők.

A háttérben pakisztáni tisztviselők már előzetes egyeztetéseket folytattak mindkét fél előkészítő csapataival. Az iráni Tasnim hírügynökség szerint Teherán mintegy 70 fős delegációt küldött, köztük gazdasági, biztonsági és politikai szakértőket, valamint médiamunkatársakat. Egy pakisztáni forrás szerint az amerikai előkészítő csapat körülbelül 100 főből áll.

Isak Dár reményét fejezte ki, hogy a felek érdemi párbeszédet folytatnak, amely tartós megoldást hozhat a konfliktusra.

Egy pakisztáni illetékes szerint azonban korai lenne megmondani, hogy a tárgyalások már szombaton lezárulhatnak-e, és nincs meghatározott határidő. A találkozók előtt Iszlámábádot példátlan biztonsági intézkedések alá vonták, az utcákon több ezer félkatonai egység és katona jelent meg.

Trump kedden két hétre szóló tűzszünetet jelentett be, amely leállította az amerikai és izraeli légicsapásokat Irán ellen. Ez azonban nem vetett véget Irán Hormuzi-szoros feletti blokádjának, amely súlyos fennakadásokat okozott a globális energiaszállításban, és nem csillapította az Izrael és a Hezbollah közötti libanoni harcokat sem.

Közben Izrael és Libanon képviselői kedden Washingtonban ülnek tárgyalóasztalhoz, bár eltérően értelmezik a megbeszélések célját.

A libanoni elnökség szerint tűzszünetről és a kétoldalú tárgyalások megkezdéséről egyeztetnek amerikai közvetítéssel, míg az izraeli nagykövetség szerint hivatalos béketárgyalások indulnak, és Izrael nem hajlandó tűzszünetről egyeztetni a Hezbollahhal. Irán további engedményeket is követel, többek között a szankciók megszüntetését és a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerését, amely lehetővé tenné számára az áthaladási díjak beszedését. Ez jelentős erőviszony-változást eredményezne a térségben.

Pénteken az iráni hajók zavartalanul közlekedtek a szorosban, miközben más országok hajói korlátozások alá estek.

Az energiaellátás akadozása növelte az inflációt és lassította a világgazdaságot, és hatásai még hónapokig érezhetők lehetnek akkor is, ha sikerül megállapodásra jutni. A tárgyalások előtti kemény iráni álláspontot az új legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei csütörtöki üzenete is erősítette. A nyilvánosság előtt még nem mutatkozó, súlyos sérülésekkel küzdő vezető kártérítést követelt a háborús károkért, és kijelentette, hogy a támadókat nem hagyják büntetlenül.