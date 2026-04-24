Irán az egész világgazdaságot romba dönti – ha az érdeke úgy kívánja

Az iráni állami televízió (IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting) közvetítése megnevezte azokat a közel-keleti célpontokat, amelyeket az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) legitim célpontnak fog tekinteni, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. A felsorolt listában a szomszédos országok legfontosabb olaj- és gázmezői, illetve feldolgozóüzemei szerepelnek. Irán ezzel azt üzeni, hogy ha támadás éri, vagy ha teljesen elvágják az olajexportját, képes megbénítani a világ energiaellátását, ami azonnali és drasztikus energiaár-robbanást idézne elő globálisan.
A perzsa (fárszi) nyelven olvasható szöveg így szól:
A három hatalmi ág vezetőinek reakciója Trump hazug állításaira: Iránban nincsenek mérsékeltek és keményvonalasok, mindannyian irániak és forradalmiak vagyunk.
A megjelölt energetikai célpontok
|Név
|Ország
|Jelentősége
|Burgan
|Kuvait
|A világ második legnagyobb hagyományos olajmezője.
|Safaniya
|Szaúd-Arábia
|A világ legnagyobb tengeri olajmezője.
|Abqaiq
|Szaúd-Arábia
|A világ legnagyobb olajüzeme.
|Khurais
|Szaúd-Arábia
|Óriási olajmező és feldolgozó komplexum.
|Ras Laffan
|Katar
|A világ egyik legnagyobb LNG- (cseppfolyósított földgáz) exportkikötője.
|Ras Gas
|Katar
|Meghatározó földgáz-kitermelő központ.
|Das-sziget
|Egyesült Arab Emírségek
|Fontos olaj- és gázexport terminál az öböl közepén.
|Zirku-sziget
|Egyesült Arab Emírségek
|Stratégiai jelentőségű olajfeldolgozó üzem.
Irán ezzel a fenyegetéssel kíván nyomást gyakorolni a szomszédos országokra, hogy ne engedjék át légterüket vagy bázisaikat az Egyesült Államok hadseregének egy ellenük irányuló támadáshoz.
A fő kérdés azonban az, hogy Irán valóban képes lenne-e rakétáival és drónjaival elérni a közel-keleti régió legérzékenyebb pontjait
– írja a Magyar Nemzet.
A szakértők szerint energiaválság felé sodródik a világ
Fatih Birol a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője szerint – a közel-keleti konfliktus miatt – soha nem látott energiaválság felé halad a világ. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet ellenére a globális energiahiány egyelőre nem mutat enyhülést – számolt be róla a Fortune. A háború hatása már egyértelműen megmutatkozik az üzemanyagárakban, de egyre inkább érzékelhető azok számára is, akik nyaralást terveznek. A kerozinhiány miatt a Lufthansa mintegy 20 ezer járatot törölt, míg a United Airlines jelentősen növelte a jegyárakat, egyes esetekben a 20 százalékot is meghaladta a drágulás mértéke. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az energiaválság elérte Európa légi közlekedését is.