Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas csörte, váratlan fordulat: ő lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Fontos

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

rakétatámadás

Irán az egész világgazdaságot romba dönti – ha az érdeke úgy kívánja

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iráni állami televízió bejelentést tett, hogy az ország hadserege milyen – nem katonai – célpontokra fog drón- és rakétacsapást mérni abban az esetben, ha az iráni–amerikai tűzszünet megszakad. A szakértők szerint a világ már most is egy soha nem látott energiaválság küszöbén van, az Irán által kijelölt célpontok megtámadása pedig kezelhetetlen és azonnal energiaár-robbanást és tőzsdei összeomlást idézhet elő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iráni állami televízió (IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting) közvetítése megnevezte azokat a közel-keleti célpontokat, amelyeket az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) legitim célpontnak fog tekinteni, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. A felsorolt listában a szomszédos országok legfontosabb olaj- és gázmezői, illetve feldolgozóüzemei szerepelnek. Irán ezzel azt üzeni, hogy ha támadás éri, vagy ha teljesen elvágják az olajexportját, képes megbénítani a világ energiaellátását, ami azonnali és drasztikus energiaár-robbanást idézne elő globálisan.

Irán az egész világgazdaságot készen áll megbénítani, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne
 Fotó: AFP

A perzsa (fárszi) nyelven olvasható szöveg így szól: 

A három hatalmi ág vezetőinek reakciója Trump hazug állításaira: Iránban nincsenek mérsékeltek és keményvonalasok, mindannyian irániak és forradalmiak vagyunk.

A megjelölt energetikai célpontok

 

NévOrszágJelentősége
BurganKuvaitA világ második legnagyobb hagyományos olajmezője.
SafaniyaSzaúd-ArábiaA világ legnagyobb tengeri olajmezője.
AbqaiqSzaúd-ArábiaA világ legnagyobb olajüzeme.
KhuraisSzaúd-ArábiaÓriási olajmező és feldolgozó komplexum.
Ras LaffanKatarA világ egyik legnagyobb LNG- (cseppfolyósított földgáz) exportkikötője.
Ras GasKatarMeghatározó földgáz-kitermelő központ.
Das-szigetEgyesült Arab EmírségekFontos olaj- és gázexport terminál az öböl közepén.
Zirku-szigetEgyesült Arab EmírségekStratégiai jelentőségű olajfeldolgozó üzem.

Irán ezzel a fenyegetéssel kíván nyomást gyakorolni a szomszédos országokra, hogy ne engedjék át légterüket vagy bázisaikat az Egyesült Államok hadseregének egy ellenük irányuló támadáshoz.

A fő kérdés azonban az, hogy Irán valóban képes lenne-e rakétáival és drónjaival elérni a közel-keleti régió legérzékenyebb pontjait

– írja a Magyar Nemzet.

A szakértők szerint energiaválság felé sodródik a világ

Fatih Birol a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője szerint – a közel-keleti konfliktus miatt – soha nem látott energiaválság felé halad a világ. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet ellenére a globális energiahiány egyelőre nem mutat enyhülést – számolt be róla a Fortune. A háború hatása már egyértelműen megmutatkozik az üzemanyagárakban, de egyre inkább érzékelhető azok számára is, akik nyaralást terveznek. A kerozinhiány miatt a Lufthansa mintegy 20 ezer járatot törölt, míg a United Airlines jelentősen növelte a jegyárakat, egyes esetekben a 20 százalékot is meghaladta a drágulás mértéke. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az energiaválság elérte Európa légi közlekedését is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!