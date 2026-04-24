Irán az egész világgazdaságot romba dönti – ha az érdeke úgy kívánja

Az iráni állami televízió (IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting) közvetítése megnevezte azokat a közel-keleti célpontokat, amelyeket az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) legitim célpontnak fog tekinteni, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. A felsorolt listában a szomszédos országok legfontosabb olaj- és gázmezői, illetve feldolgozóüzemei szerepelnek. Irán ezzel azt üzeni, hogy ha támadás éri, vagy ha teljesen elvágják az olajexportját, képes megbénítani a világ energiaellátását, ami azonnali és drasztikus energiaár-robbanást idézne elő globálisan.

Irán az egész világgazdaságot készen áll megbénítani, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne

A perzsa (fárszi) nyelven olvasható szöveg így szól:

A három hatalmi ág vezetőinek reakciója Trump hazug állításaira: Iránban nincsenek mérsékeltek és keményvonalasok, mindannyian irániak és forradalmiak vagyunk.

🇮🇷 Iranian State TV Maps Iran's Energy Targets if Ceasefire Breaks



IRINN broadcast a map marking eight Gulf energy facilities as potential strike targets if a ceasefire does not hold:



🇸🇦 Saudi Arabia

- Abqaiq: Oil processing

- Safaniya: Offshore oil

- Khurais: Oil production… https://t.co/ypw2l3ekvc pic.twitter.com/6qmqApcTK2 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 24, 2026

A megjelölt energetikai célpontok

Név Ország Jelentősége Burgan Kuvait A világ második legnagyobb hagyományos olajmezője. Safaniya Szaúd-Arábia A világ legnagyobb tengeri olajmezője. Abqaiq Szaúd-Arábia A világ legnagyobb olajüzeme. Khurais Szaúd-Arábia Óriási olajmező és feldolgozó komplexum. Ras Laffan Katar A világ egyik legnagyobb LNG- (cseppfolyósított földgáz) exportkikötője. Ras Gas Katar Meghatározó földgáz-kitermelő központ. Das-sziget Egyesült Arab Emírségek Fontos olaj- és gázexport terminál az öböl közepén. Zirku-sziget Egyesült Arab Emírségek Stratégiai jelentőségű olajfeldolgozó üzem.

Irán ezzel a fenyegetéssel kíván nyomást gyakorolni a szomszédos országokra, hogy ne engedjék át légterüket vagy bázisaikat az Egyesült Államok hadseregének egy ellenük irányuló támadáshoz.

A fő kérdés azonban az, hogy Irán valóban képes lenne-e rakétáival és drónjaival elérni a közel-keleti régió legérzékenyebb pontjait

– írja a Magyar Nemzet.

A szakértők szerint energiaválság felé sodródik a világ

Fatih Birol a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője szerint – a közel-keleti konfliktus miatt – soha nem látott energiaválság felé halad a világ. Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet ellenére a globális energiahiány egyelőre nem mutat enyhülést – számolt be róla a Fortune. A háború hatása már egyértelműen megmutatkozik az üzemanyagárakban, de egyre inkább érzékelhető azok számára is, akik nyaralást terveznek. A kerozinhiány miatt a Lufthansa mintegy 20 ezer járatot törölt, míg a United Airlines jelentősen növelte a jegyárakat, egyes esetekben a 20 százalékot is meghaladta a drágulás mértéke. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az energiaválság elérte Európa légi közlekedését is.