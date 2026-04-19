Megint lezárták a világ egyik legfontosabb útvonalát: elszállhat az olaj ára

Nem sokkal azután, hogy a világ fellélegzett a Hormuzi-szoros megnyitása miatt, már újra le is zárták azt. Irán és az Egyesült Államok igyekszik megoldást találni a tárgyalóasztalnál, azonban alapvető hiányosságokról számoltak be a felek – írja a Reuters.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Vasárnap leállt a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózás, miután Irán visszaszerezte az ellenőrzést a stratégiai vízi út felett, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, napokkal azelőtt, hogy az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet lejárt volna.

Irán főtárgyalója azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államokkal folytatott közelmúltbeli tárgyalások előrelépést értek el, míg Donald Trump amerikai elnök „nagyon jó beszélgetésekről” számolt be Teheránnal.

Szombaton Irán, amely korábban bejelentette, hogy engedélyezi a hajók áthaladását Hormuzon, megfordította az irányt, azzal vádolva Washingtont, hogy az iráni kikötők blokádjának fenntartásával megsértette a tűzszüneti megállapodást.

Miután szombaton két, Indiában bejegyzett hajó is jelentette, hogy támadás érte őket miközben megpróbáltak áthaladni a szoroson, a keskeny vízi úton a forgalom vasárnap kora reggel teljesen leállt. Vasárnap kora reggel egy kínai tulajdonú olajszállító hajó és egy indiai tulajdonú gázszállító hajót láttak kelet felé haladni. A MarineTraffic hajókövetési adatai szerint azonban úgy tűnik, visszafordították őket, és éjfél (GMT) után már egyetlen más hajó sem lépett be vagy hagyta el az öblöt.

A háború, amely már a nyolcadik hetében jár, a történelem legsúlyosabb sokkját okozta a globális energiaellátásban, az olajárak megugrottak a szoros tényleges lezárása miatt, amely a háború előtt a világ olajszállításának egyötödét bonyolította.

Eközben ráadásul bizonytalanság övezte a pakisztáni közvetítéssel zajló konfliktus lezárására irányuló tárgyalásokat is.

Az iszlámábádi tárgyalások – évtizedek óta az első közvetlen tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között – a múlt héten megállapodás nélkül zárultak, de úgy tűnik, hogy folyamatban vannak az előkészületek a folytatásra a tűzszünet várható szerdai vége előtt. Szögesdrót tekercseket lehetett látni a Serena Hotel közelében, ahol a múlt heti tárgyalásokat tartották. A szálloda képviselője elmondta, hogy vasárnap közölték a vendégekkel, hogy egy kormányzati rendezvény miatt el kell hagyniuk a hotelt, valamint azt is jelezték, hogy a szálloda további értesítésig nem fogadhat újabb vendégeket.

Iszlámábád központjában jelentős rendőri és katonai jelenlét van, de a biztonsági protokollok látszólag nem voltak ugyanolyan szintűek, mint az első forduló előtt, amikor J. D. Vance alelnök vezette az amerikai delegációt.

Irán főtárgyalója, Mohammad Baqer Qalibaf az állami médiának elmondta, hogy az iszlámábádi tárgyalások előrelépést értek el, de hozzátette: „Még mindig nagy a távolság közöttünk”. A források szerint a két leginkább kritikus kérdés az atomprogram, valamint a szoros ellenőrzésének a jövője. Ezen pontok tekintetében azonban nem látszanak közeledni az álláspontok.

„Vannak olyan kérdések, amelyekhez ragaszkodunk... Nekik is vannak vörös vonalaik” – fogalmazott az iráni főtárgyaló.

Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei ajatollah egy nyilatkozatban kijelentette, hogy Irán haditengerészete készen áll arra, hogy „újabb keserű vereségeket” mérjen ellenségeire. Trump, aki „zsarolásnak” nevezte az iráni lépést, megvédte az amerikai blokádot, és azzal fenyegetőzött, hogy „újra bombákat dobál”, hacsak a két ország nem jut hosszú távú megállapodásra a tűzszünet szerdai lejárta előtt. Trumpnak egyébként fontos lenne a konfliktus mielőbbi lezárása, miután népszerűségét lassan kikezdeni látszik a háború, a republikánusok pedig hamarosan félidős választáson próbálják majd megőrizni szűk többségüket a szenátusban.