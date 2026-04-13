Origo SportNyíl
Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Áfrolyam

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Irán

Az iráni parlament elnöke áremelkedéssel fenyegette meg a Fehér Házat

Éles hangvételű figyelmeztetés jelent meg az iráni parlament elnökének közösségi oldalán az üzemanyagárak jövőjével kapcsolatban. A bejegyzés szerint érdemes „élvezni a jelenlegi árakat”, mert egy esetleges „blokád” következtében hamarosan jelentős drágulás jöhet.
Irántengeri blokádfenyegetEgyesült Államoküzemanyagár emelkedés

Mohamed Bager Galibaf az iráni parlament elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: rövid időn belül nosztalgiával gondolhatnak vissza az autósok a jelenlegi benzinárakra, ami arra utal, hogy ennél is jóval magasabb árak következhetnek.

Irán
Mohamed Bager Galibaf az iráni parlament elnöke (Fotó: Iráni Állami Televízió)

Az úgynevezett blokáddal hamarosan nosztalgiázni fogsz a 4–5 dolláros benzinért.

–fogalmazott az iráni politikus.

Irán elutasította Washington feltételeit

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti nagy téttel bíró tárgyalások megállapodás nélkül zárultak, miután az iráni tisztviselők elutasították az amerikai feltételeket.

Washington célja az Iránnal folytatott tárgyalások kapcsán, hogy fenntartsák a Donald Trump által bejelentett törékeny tűzszünetet, és megakadályozzák egy szélesebb körű regionális háború kitörését.

Szakértők szerint a háború miatt az ellátási láncok zavarai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a benzin és a gázolaj ára a közeljövőben még tovább emelkedjen.


 

 

