Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

Irán ultimátumot kapott: brutális következmények jönnek

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Irán a szakadék szélére sodródik? Marco Rubio amerikai külügyminiszter nem hagyott kétséget: ha elbuknak a tárgyalások, tovább fokozhatják a Teheránra nehezedő, már most is rendkívüli szankciós nyomást. A tét hatalmas, a végső döntés pedig Donald Trump kezében van, miközben a háttérben a diplomáciai egyeztetések akadoznak, és egyre nő az esélye annak, hogy a konfliktus ismét fellángol.
IránAmerikaMarco Rubiokonfliktus

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio a Fox Newsnak nyilatkozva kijelentette: Iránnal szemben tovább növelhető a szankciós nyomás, ha nem születik megállapodás. Arra a kérdésre, hogy mi lehet a következő lépés, ha a tárgyalások kudarcot vallanak, Rubio hangsúlyozta: a végső döntés Donald Trump kezében van. „Ez az elnök döntése… az Iránra nehezedő szankciók szintje rendkívüli, a nyomás mértéke is rendkívüli, és úgy gondolom, hogy ez tovább fokozható” – mondta.

Marco Rubio: Iránnal szemben tovább növelhető a szankciós nyomás, ha nem születik megállapodás (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok és Irán közötti első tárgyalási fordulót – amely Pakisztán közvetítésével zajlott – követően a felek nem jutottak megállapodásra a háború lezárásáról – írja az RBC Ukraine.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint Teherán jelenleg nem hajlandó feladni nukleáris programját. A második tárgyalási fordulót a hétvégére tervezték Iszlámábádban, ám április 25-én Donald Trump lemondta Steve Witkoff és vejének, Jared Kushner pakisztáni útját.

Indoklása szerint nem volt értelme annak, hogy az amerikai delegáció 18 órát utazzon, mivel az Egyesült Államok erősebb pozícióban van a tárgyalásokon Iránnal szemben.

Bár hivatalos találkozóra nem került sor, sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok és Irán továbbra is fenntart informális kapcsolatokat.

A beszámolók szerint a felek közelebb lehetnek egy lehetséges megállapodáshoz, mint amilyennek látszik, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a folyamat megszakad, és a konfliktus ismét kiéleződik.

Korábban az Axios arról számolt be, hogy Irán új javaslatot tett az Egyesült Államoknak a háború lezárására.

Ez a Hormuzi-szoros újranyitását tartalmazza (beleértve az amerikai blokád feloldását is), miközben Teherán azt javasolja, hogy a nukleáris tárgyalásokat későbbi időpontra halasszák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!