Tovább súlyosbodik a káosz: százával ürülnek ki az ír benzinkutak

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az emelkedő üzemanyagárak miatti tiltakozások súlyos fennakadásokat okoztak Írországban, és már az ország olajellátása is veszélybe került. A demonstrálók főbb utakat, kikötőket és az egyetlen olajfinomítót is blokkolják, ami jelentősen korlátozza az üzemanyag elosztását. A helyzet odáig fajult, hogy a kormány szerint fennáll a teljes ellátás leállásának kockázata. A tiltakozások hátterében a közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak állnak, amelyek Európa-szerte drágulást okoztak. Ha a blokádok folytatódnak, több száz benzinkút maradhat üzemanyag nélkül.

Az írek több napja tüntetnek a közel-keleti válság miatt megugró üzemanyagárak ellen (Fotó: AFP)

Az ország leállása fenyeget Írországban

Ha a whitegate-i olajfinomító nem nyit ki újra, az ország működése leáll. Ez nemzetbiztonsági kérdés

– mondta Thomas Byrne, Írország európai ügyekért és védelemért felelős államtitkára.

A Fuels for Ireland – amely az üzemanyag-forgalmazókat és a benzinkutakat képviseli – közölte, hogy az ország mintegy 1500 töltőállomásából körülbelül 600 már kifogyott az üzemanyagból.

A tüntetők továbbra is blokkolják Dublin belvárosának főbb útvonalait, valamint több autópálya-csomópontot is országszerte, azonnali adócsökkentést követelve. A tiltakozások központja a dublini O’Connell Street, ahol kedd óta parkoló traktorok, teherautók és furgonok bénítják a közlekedést.

Fuel tankers have regained access to an oil refinery that was blocked by protesters in Ireland



Read more ⬇️https://t.co/969n4uL7Bl — Sky News (@SkyNews) April 11, 2026

Írország jobbközép kormánya – amely a múlt hónapban már csökkentette a benzin és a dízel adóját az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása miatt megugró olajárak hatására – nem hajlandó közvetlenül tárgyalni a spontán szerveződött tüntetőkkel. Ennek oka, hogy mögöttük nem állnak hivatalos érdekképviseleti szervezetek.

A tüntetők közben az ország két másik fontos olajimport-kikötőjében, Galwayben és a Limerick megyében található Foynes-ban is akadályozzák az üzemanyagszállítást.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy egy holland tartályhajó, amely 6 millió liter üzemanyagot szállít, csütörtök óta vesztegel a Galway-öbölben, mivel a kikötő tárolói már megteltek.

Kevin McPartlan, a Fuels for Ireland vezérigazgatója arra figyelmeztetett: ha a szállítás továbbra is akadozik Whitegate, Foynes és Galway kikötőiben, akkor hétfő reggelre egyetlen benzinkúton sem lehet garantálni az ellátást.