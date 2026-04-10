Ismét életét veszítette egy kárpátaljai katona

A Huszti Városi Tanács közösségi oldalán számolt be a tragikus hírről. A kárpátaljai Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton – írja a Kárpátinfo.

Újabb fiatal kárpátaljai veszítette életét az orosz–ukrán háborúban. A Huszti Városi Tanács közösségi oldalán számolt be Mihalko Bohdan Volodimirovics halálhíréről. A közlemény szerint Bohdan a legdrágábbat adta hazájáért – saját életét –, hogy megvédje Ukrajna szabadságát, függetlenségét és békés jövőjét. Bátorsága, rendíthetetlen lelkiereje és hazaszeretete örökre megmarad mindazok emlékezetében, akik ismerték és tisztelték.

A Huszti Városi Tanács őszinte részvétét fejezte ki a családnak, a hozzátartozóknak, barátoknak és fegyvertársaknak. Mint írták, ebben a nehéz időszakban osztoznak a család fájdalmában, és erőt kívánnak számukra a feldolgozhatatlan veszteség elviseléséhez.

A hős katona földi maradványainak hazaszállításáról és a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.