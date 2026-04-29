Mini-iszlamisták az iskolákban? – riasztó jelzések érkeztek Németországból

Iszlamista radikalizáció az iskolákban. A protestáns hátterű Arche szóvivője, Wolfgang Büscher egy interjúban arról beszélt, hogy egyes muszlim diákok – politikai iszlám hatása alatt – egyre gyakrabban zaklatják társaikat. Figyelmeztetése szerint a jelenség erősödik, és ha a politika nem lép időben, annak komoly következményei lehetnek, írja a Brussels Signal.
A szervezet tapasztalatai alapján nem új problémáról van szó, ugyanakkor a helyzet súlyosbodik.
Büscher szerint egyes családokban a radikalizálódott nézetek már gyermekkorban átadásra kerülnek, ami hosszabb távon is aggasztó folyamatokat indíthat el.
Iszlamista propaganda: a migránsok hozták a problémát
Különösen azokban az iskolákban érzékelhető a probléma, ahol magas a migrációs hátterű tanulók aránya. A beszámolók szerint egyre gyakoribb az úgynevezett vallási alapú zaklatás: azok a diákok, akik nem követik a szigorú vallási előírásokat, könnyen kirekesztés, megfélemlítés célpontjává válhatnak. A legsúlyosabb esetekben – állítják – még arra is volt példa, hogy más vallású tanulókat megpróbáltak áttérésre kényszeríteni.
A jelenség nemcsak keresztény és zsidó diákokat érint, hanem azokat a muszlim fiatalokat is, akik nem azonosulnak a radikális irányzatokkal. A szervezet szerint a szélsőséges nézeteket vallók mindenkit „hitetlennek” tekintenek, aki nem követi az általuk képviselt szigorú értelmezést.
A civil szervezet bírálta a német politikai vezetést is, amiért szerintük nem foglalkozik kellő nyíltsággal a problémával. Úgy látják, a társadalmi vita hiánya megnehezíti a hatékony fellépést.
A háttérben jelentős demográfiai változások is állnak: becslések szerint 2025-re a német diákok mintegy 43 százaléka rendelkezik migrációs háttérrel, Berlinben pedig a muszlim tanulók aránya egyes számítások szerint elérheti a 30 százalékot is.