Riasztó jelentés: új szintre lépett az iszlamista terror fenyegetése

Egy friss jelentés szerint Írországban komoly fenyegetést jelent az iszlamista terrorizmus, valamint az úgynevezett „magányos elkövetők” által végrehajtott támadások. A dokumentum szerint az országot érő veszélyek köre az elmúlt években bővült, és nemcsak hazai, hanem nemzetközi terrorszervezetekhez és egyénekhez is köthető. Jelentős kockázatként említik, hogy Írországban is történhet támadás, vagy onnan szervezhetnek akciókat más országok ellen – írja az RTE.

Az iszlamista terrorizmus és az úgynevezett „magányos elkövetők” jelentette fenyegetés komoly aggodalomra ad okot – figyelmeztetett Írország biztonsági felügyeleti szerve (Fotó: AFP)

A jelentés kitér a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali terrorizmus, valamint az ellenséges állami szereplők tevékenységére is. Emellett hangsúlyozza, hogy az online radikalizáció miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek azok az egyének, akik önállóan hajtanak végre támadásokat.

Konkrét példaként említik a tavalyi dublini esetet, amikor egy férfi – az Iszlám Állam támogatója – két rendőrre támadt, valamint egy 2024-es késelést, amelynek során egy online radikalizálódott tinédzser megsebesített egy katonai lelkészt. A jelentés szerint ezek az esetek jól mutatják az iszlamista terrorizmus jelentette kockázatot.

A dokumentum szerint továbbra is fenyegetést jelentenek az elszakadáspárti republikánus csoportok is, annak ellenére, hogy a nagypénteki megállapodást közel három évtizede írták alá.

A jelentés jelentős hiányosságokra mutat rá a jogszabályi környezetben.

A digitális kommunikáció lehallgatására vonatkozó törvények elavultak, és nem terjednek ki olyan alkalmazásokra, mint a WhatsApp, a Telegram vagy a Snapchat. Emellett jelenleg nincs jogi lehetőség az internetes tevékenységek – például a böngészési előzmények – lehallgatására.

A szakértők szerint szükség lenne olyan szabályozásra, amely lehetővé teszi a rendőrség számára korszerű elektronikus eszközök, például IMSI-catcherek alkalmazását, amelyekkel azonosíthatók a potenciális célpontok. Ugyanakkor javasolják, hogy az ilyen eszközök használatát bírói engedélyhez kössék.

A jelentés adatai szerint a rendőrség tavaly több alkalommal alkalmazott nyomkövető eszközöket, mint az azt megelőző évben, és az adatmegőrzési kérelmek száma is növekedett.

A védelmi miniszter szerint a fenyegetés jellege megváltozott, mivel az egyének ma már önállóan vagy új módokon szerveződve is képesek támadásokat végrehajtani. Hangsúlyozta, hogy az online radikalizáció kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.