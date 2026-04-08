J. D. Vance csodálja a magyarok harcát

J. D. Vance amerikai alelnök gépe kedden a délelőtti órákban landolt Budapesten. Az amerikai alelnök a kora délutáni órákban közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor győzni fog. Ez a terv
– szögezte le az alelnök, hozzátéve, hogy Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában.
Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett és ma is ezt teszik. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált
– fejezte ki köszönetét a magasrangú vendégnek Orbán Viktor.
Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban
– hangsúlyozta, kiemelve, hogy 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben.
A mai napon megerősítettük a stratégiai szinten elért együttműködésünket az űripari és védelmi területeken is
– jelentette be a miniszterelnök.
Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad, drasztikus áremelkedéseket látunk, és ha időben nem lépünk, akkor energia-, olaj- és gázhiány alakulhat ki, és ebben a helyzetben különösen is fontos az amerikai–magyar energetikai együttműködés, amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni, és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
A kormányfő elmondta, hogy J. D. Vance-szel beszéltek az orosz–ukrán háború lezárásának kérdésről is. Magyarországon négy éve élünk egy háború árnyékában, „és meg vagyunk győződve arról, hogy ha ’22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna” – jegyezte meg.
És hogyha az európaiak, még pontosabban Brüsszel nem akadályozná az elnök béketörekvéseit, már régen béke lehetne Ukrajnában
– tette hozzá.
Mindenkinek szerettem volna ezzel a látogatással üzenni, különösen azoknak az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének a döntései miatt. Nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, és nagyon sokféle módon működik együtt, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban. És nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják mindeközben Orbán Viktor energiapolitikáját. Megnézhetnék azt, hogy mi történik itt Magyarországon, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat
– hangsúlyozta J. D. Vance.
Az alelnök a közelgő választások kapcsán elmondta, hogy ami ezen választási kampány során történt, a lehető legrosszabb példája annak, ahogyan egy külső erőhatalom beavatkozhat egy szuverén ország választási folyamataiba.
Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, sérüljön, és ezt azért tették, mert utálják ezt az úriembert itt mellettem
– mutatott rá.
Mint mondta, a magyar választópolgárok nagykorúak, nem kéne, hogy egy idegen főváros, egy másik hatalom fővárosa gyermekként kezelje őket. Hozzátette, azért van itt, mert zavarónak találják a befolyásolás mértékét, amivel Brüsszel igyekezett befolyásolni a magyar választásokat.
A program délután az MTK Sportparkban folytatódott, ahol Orbán Viktor és J. D. Vance a magyar–amerikai barátság napja alkalmából mondott beszédet.
A magyar kormányfő kiemelte, hogy „ilyen közös nap nem volt még nemzeteink történelmében”, és hangsúlyozta: „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem „a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünnepeljük”, valamint „a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát”. Hozzátette, hogy ennek az aranykorszaknak „a politikai és üzleti haszna nem ok, hanem következmény”.
Orbán Viktor beszélt arról, hogy az amerikai–magyar barátság „valójában civilizációs és spirituális természetű”, és úgy fogalmazott: „ma két szabadságszerető nemzet találkozik”.
Úgy fogalmazott, hogy bár „nem nyertük meg minden szabadságharcunkat”, az „1100 éves történet során sohasem harcoltunk hiába”, mert „a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak”, és „élünk és virulunk”. Hangsúlyozta: „minden adott, hogy az előttünk álló évszázad nyertesei lehessünk”, és kijelentette: „hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz”.
Hangsúlyozta, hogy „hősként tiszteljük Ronald Reagant”, aki „elhatározta, hogy megnyeri a hidegháborút és kiszabadítja a népeket a szovjet uralom alól”, majd kiemelte: „nemcsak elhatározta, hanem el is indította”, aminek köszönhetően „mi visszatérhettünk a nyugati világ szabad népei közé”.
Személyes emlékeit is felidézve elmondta, hogy „Bush elnök döntő szerepet vállalt abban, hogy véget vethessünk a kommunizmusnak és hazaküldhessük a szovjet katonákat”, majd kiemelte: „1989-ben nemcsak Budapestre látogatott el, hanem feltételül szabta az 56-os forradalom áldozatainak újratemetését”, ami – szavai szerint – „elvezetett bennünket a szabadság és a demokrácia helyreállításához”.
Orbán Viktor szerint „Trump elnök sikere azt üzeni Európának is, hogy a nemzeti érdek nem elszigetel, hanem megerősít”, és hangsúlyozta: „nem engedjük, hogy mások döntsenek a sorsunkról, a magunk terveit valósítjuk meg”. Trump „hadat üzent az illegális migrációnak”, és „leporolta a régi törvényt: határok nélkül nincs ország, szuverenitás nélkül nincs szabadság” – tette hozzá.
Kiemelte, hogy J. D. Vance személyében „különleges barátra tettünk szert”, majd hozzátette: az alelnök felismeri, „ha idegenek akarnak kívülről beavatkozni a választásokba”, és figyelmeztetett: „beavatkoznak itt is, és beavatkoztak már máshol is”, hozzátéve, hogy „mi is figyelünk”.
A háború és az energiahelyzet kapcsán úgy fogalmazott, hogy „Brüsszel nem minket képvisel, hanem összejátszik az ukránokkal”, és kiemelte: „minket azért büntetnek, mert rámutattunk Brüsszel önsorsrontó politikájára”.
J. D. Vance ezt követően a színpadon telefonon felhívta Donald Trumpot, aki Orbán Viktorról szólva kiemelte: „útját állta, hogy bárki elfoglalja az Önök országát, megtartotta az országot, és nagyszerű munkát végzett”, majd hozzátette: „nagyon szeretem”. A közönséget is köszöntötte, mondván: „üdvözlöm ezt a csodálatos tömeget”, valamint „nagyszerű emberek vagytok, erősen megtartottátok a hazátokat”. Hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.
Beszédében az alelnök úgy fogalmazott: „azért vagyok itt, mert csodálom az önök harcát”, hiszen „önök a szabadságért és a szuverenitásukért harcolnak”. Hozzátette: „Trump elnök úr és én teljes szívünkből kívánjuk, hogy sikerrel küzdjék meg ezt a harcukat”.
„Nem szeretnénk többet, mint hogy szövetségesek legyünk”, és „szövetkezzünk mindazok ellen, akik megpróbálják Magyarországot lenyomni, elnyomni” – fogalmazott. „Magyarország mindig is az élén járt az ilyen harcoknak”, és „Magyarországon mindig Magyarország az első” – tette hozzá.
Kiemelte: „nem akarom megmondani, kire szavazzanak”, ugyanakkor hozzátette: „a brüsszeli eurobürokratákra nem szabad hallgatni”, hanem „a szívükre, a lelkükre és a magyar nép szuverenitására hallgassanak”.
„Védenünk kell a határainkat”, mert „ha az utcáinkat elfoglalja a káosz és az erőszak, a legsebezhetőbbek fognak szenvedni”. Kritikusan szólt azokról is, akik „feministának nevezik magukat”, de szerinte „az általuk képviselt eszmék épp a nőket teszik ki veszélynek” – hangúlyozta J. D. Vance.
Cáfolta az európai sajtó riogatását, miszerint „Trump el akarja foglalni Európát”, majd hangsúlyozta: „mi szeretjük Európát”. Úgy fogalmazott: „hogyan ne szerethetnénk, hiszen az Egyesült Államok ebből a kontinensből született”, és hozzátette: „szeretjük a népeket, a kultúrákat és a csodás történelmet”.
„Magyarországon igazi progressziót látok Orbán Viktor vezetése alatt” – fogalmazott az alelnök, aki emellett kereskedelmi partnerként is tekint Magyarországra, amely „rekordméretű amerikai befektetéseket tudott Magyarországra vonzani”, és kiemelte: „tiszta utcákat látok”, ahol „az emberek biztonságban élhetnek”.
Európa csaknem minden országában többe kerülnek az energiahordozók, mint Magyarországon
– mutatott rá Vance, hozzátéve, hogy „ennek az az oka, hogy Orbán Viktor harcolt az energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem küzdött ezért”.
Az európai civilizációról szólva úgy fogalmazott: „ennek az országnak a vezetői talán jobban tudják, mint bárki más, hogy mi a lényege az európai civilizációnak”, és figyelmeztetett: „ez a civilizáció nem tudja magát fenntartani”. Hangsúlyozta: „tennünk kell érte, védelmeznünk kell”, majd kijelentette: „a hazaszeretet nem probléma, és az erős nemzetállam nem probléma, hanem szükséges eleme ennek a küzdelemnek”.
A jelen kihívásairól szólva azt mondta: „nagyon egyszerű dolgot szeretnék kérni”, majd hozzátette: „újítsuk meg együtt ezt a lelkületet”. Figyelmeztetett: „a szuverenitás ismét kihívás elé került Magyarországon”, mert „a bürokraták ismét diktálni szeretnének”.
J. D. Vance úgy fogalmazott, hogy „Amerika, csakúgy mint Magyarország, nem pusztán a nyugalomról szól”, hanem „a teremtés és a megújulás eszméje köré épült”. Hangsúlyozta: „az amerikai és a magyar hősök saját kezükbe vették a jövő formálását”, és „ezt a szemléletet továbbadták gyermekeiknek és unokáiknak”.
Orbán Viktor vezetése alatt önök megtartották azokat a civilizációs javakat, amiért érdemes élni
– hangsúlyozta.
Beszéde végén arra szólított fel: „vonuljanak az urnákhoz és álljanak ki Orbán Viktorért, mert ő kiáll önökért”, majd így zárta szavait: „Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!”.