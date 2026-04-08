J. D. Vance csodálja a magyarok harcát

Az alelnök a közelgő választások kapcsán elmondta, hogy ami ezen választási kampány során történt, a lehető legrosszabb példája annak, ahogyan egy külső erőhatalom beavatkozhat egy szuverén ország választási folyamataiba.

Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, sérüljön, és ezt azért tették, mert utálják ezt az úriembert itt mellettem

– mutatott rá.

Mint mondta, a magyar választópolgárok nagykorúak, nem kéne, hogy egy idegen főváros, egy másik hatalom fővárosa gyermekként kezelje őket. Hozzátette, azért van itt, mert zavarónak találják a befolyásolás mértékét, amivel Brüsszel igyekezett befolyásolni a magyar választásokat.

A program délután az MTK Sportparkban folytatódott, ahol Orbán Viktor és J. D. Vance a magyar–amerikai barátság napja alkalmából mondott beszédet.

A magyar kormányfő kiemelte, hogy „ilyen közös nap nem volt még nemzeteink történelmében”, és hangsúlyozta: „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem „a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünnepeljük”, valamint „a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát”. Hozzátette, hogy ennek az aranykorszaknak „a politikai és üzleti haszna nem ok, hanem következmény”.

Orbán Viktor beszélt arról, hogy az amerikai–magyar barátság „valójában civilizációs és spirituális természetű”, és úgy fogalmazott: „ma két szabadságszerető nemzet találkozik”.

Úgy fogalmazott, hogy bár „nem nyertük meg minden szabadságharcunkat”, az „1100 éves történet során sohasem harcoltunk hiába”, mert „a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak”, és „élünk és virulunk”. Hangsúlyozta: „minden adott, hogy az előttünk álló évszázad nyertesei lehessünk”, és kijelentette: „hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz”.

Hangsúlyozta, hogy „hősként tiszteljük Ronald Reagant”, aki „elhatározta, hogy megnyeri a hidegháborút és kiszabadítja a népeket a szovjet uralom alól”, majd kiemelte: „nemcsak elhatározta, hanem el is indította”, aminek köszönhetően „mi visszatérhettünk a nyugati világ szabad népei közé”.

Személyes emlékeit is felidézve elmondta, hogy „Bush elnök döntő szerepet vállalt abban, hogy véget vethessünk a kommunizmusnak és hazaküldhessük a szovjet katonákat”, majd kiemelte: „1989-ben nemcsak Budapestre látogatott el, hanem feltételül szabta az 56-os forradalom áldozatainak újratemetését”, ami – szavai szerint – „elvezetett bennünket a szabadság és a demokrácia helyreállításához”.