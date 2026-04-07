J. D. Vance Budapestre érkezett, leszállt a gépe

J. D. Vance kétnapos látogatásra érkezik Magyarországra. Hivatalos programja során Orbán Viktorral tárgyal és közös sajtótájékoztatót is tartanak a magyar miniszterelnökkel, valamint részt vesz a „Magyar–Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen is az MTK Sportparkban.

J. D. Vance Budapestre tart (Fotó: AFP)

Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.

Orbán Viktor egy videót is megosztott, mielőtt az amerikai alelnök Budapestre érkezett.

Mint a miniszterelnök fogalmazott:

Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton Budapestre. Hamarosan kezdünk!

Szijjártó Péter a repülőtéren a magyar–amerikai kapcsolatokról beszélve úgy fogalmazott:

Minden magyar család profitál ebből a jó együttműködésből. Ugye az Egyesült Államoknak elnöki rendszer van, és ebből az elnöki rendszerből az fakad, hogy az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag ezt az új aranykort létrehozta ebben a kapcsolatrendszerben.

Ennek olyan gyakorlati hasznai vannak például, hogy hogyha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie, hanem egyszerűen regisztrál, vagy hogy az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon. Ezzel segített nekünk megvédeni a rezsicsökkentést, hogyha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodni erről Donald Trumppal, akkor ma háromszor annyit kéne fizetni a rezsire. És ez egy ilyen helyzetben, mint a mostani, amikor egy nagyon durva energiaválság felé halad az európai kontinens, az kritikus fontosságú, hiszen Európában a közeljövőben nagyon könnyen alakulhat ki olajhiány és gázhiány. Lehet egy nagyon drámai áremelkedés, sajnos ez is valószínű, viszont mi magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, hogyha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak, ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta – tette hozzá Szijjártó Péter.