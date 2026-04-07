J. D. Vance hamarosan Budapestre érkezik – kövesse nálunk élőben

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja a repülőtéren az Egyesült Államok alelnökét.
J. D. Vance kétnapos látogatásra érkezik Magyarországra. Hivatalos programja során Orbán Viktorral tárgyal és közös sajtótájékoztatót is tartanak a magyar miniszterelnökkel, valamint részt vesz a „Magyar–Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen is az MTK Sportparkban.
Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.
Orbán Viktor egy videót is megosztott, mielőtt az amerikai alelnök Budapestre érkezett.
Mint a miniszterelnök fogalmazott:
Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton Budapestre. Hamarosan kezdünk!
