Magyarország és a diplomácia új szintje – minden szem Budapestre szegeződik

Magyarország ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került, hiszen április 7–8-án J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre látogat, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyar parlamenti választások előtt. Vance lesz a legmagasabb rangú amerikai vezető, aki 2006 óta Magyarországra látogat – akkor George W. Bush járt az országban. Ebből az alkalomból összeszedtük az amerikai vezetők magyarországi látogatásait.
George H.W. Bush (1989)
George H.W. Bush volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki Magyarországra látogatott. Szakadó esőben tartott beszéd a Kossuth téren, ahol széttépte az előre megírt, hivatalos beszédét, és közvetlenül szólt a tömeghez.
Túl régen állnak már itt. Hadd beszéljek szívből, szabadon. És rövid leszek
– mondta. 2020-ban szobrot állítottak George H.W. Bush tiszteletére a budapesti Szabadság téren.
Bill Clinton (1994, 1996)
Bill Clinton két alkalommal is járt Magyarországon, mindkét vizit szorosan kapcsolódott a térség biztonságpolitikájához és a NATO-bővítéshez.
George W. Bush (2006)
Ifjabb George W. Bush az 1956-os forradalom 50. évfordulója előtt tisztelgett Budapesten.
Amerikai elnökök, „hivatalon kívül” vezetők
Több amerikai elnök is járt Budapesten, de nem elnöki minőségükben:
- Theodore Roosevelt (1910): Európai körútja során magánemberként látogatott Magyarországra, gróf Apponyi Albert látta vendégül;
- Richard Nixon 1963-ban magánszemélyként (bár már volt alelnökként) járt a Fény utcai piacon, 1982-ben pedig már exelnökként látogatott el hazánkba.
A legmagasabb szintű látogatások nem merültek ki az elnökökben. Fontos mérföldkövek voltak:
- 1978: Cyrus Vance külügyminiszter visszaszolgáltatta a Szent Koronát az amerikai nép nevében;
- 2011: Hillary Clinton külügyminiszter a Lantos Intézet felavatására érkezett;
- 2026: Marco Rubio februárban járt Magyarországon – az amerikai külügyminiszter világossá tette, hogy Orbán Viktor kulcsfontosságú vezető az amerikai érdekek szempontjából.
A sorozatos amerikai–magyar egyeztetések jól mutatják, hogy Washington stratégiai partnerként tekint Magyarországra, és a nemzetközi politikában kiemelt szerepet szán az országnak.