Franciaország

Franciaországba megérkezett az üzemanyagkáosz

Már interaktív térképre is szükség volt, miután Franciaországban egyre nagyobb problémát jelent a hiány. Az üzemanyagkáosz fokozódik, a kutak több mint tíz százalékánál hiány tapasztalható valamely üzemanyagfajtából.
A közel–keleti események hatása az üzemanyag-ellátásra egyre inkább érezhető egész Európában. Franciaországban már ki is tört a káosz, miután a jelentések szerint a kutak tíz százalékánál hiány alakult ki – írja a BFM francia portál. 

Franciaországban kitört a káosz, a kutak tíz százalékánál teljes vagy részleges hiány áll fenn
Fotó: ROMAIN COSTASECA / Hans Lucas

Nyilvánosan elérhető adatok szerint a benzinkutak közel tizede nehézségekkel küzd, azaz részben vagy teljesen üzemanyag nélkül maradtak. A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy már több interaktív térkép is készült, amelyeken a hiánnyal küzdő benzinkutakat jelölték, valamint az árváltozást is nyomon lehet követni rajtuk. 

A közel-keleti helyzet eszkalációja óriási csapást jelentett a globális üzemanyag-ellátásra, miután a kereskedelem nem csekély részét az Irán által a konfliktus kezdetén lezárt Hormuzi-szoroson keresztül bonyolítják. A probléma pedig oly annyira valós, hogy míg az év elején még csak körülbelül száz kutat érintett hasonló probléma Franciaországban, ma ez a szám meghaladja a 700-at.

A hét elején pedig a várakozások szerint csúcs születhet, miután addigra a becslések szerint a hiánnyal küzdő benzinkutak száma meghaladhatja az ezret.

Az állomások körülbelül 3 százaléka teljesen száraz, azaz semmilyen üzemanyaggal nem tudnak szolgálni. „A kutak kevesebb mint 10 százaléka tapasztal teljes vagy részleges hiányt” – jelezte Maud Bregeon kormányszóvivő. Ezek többnyire a TotalEnergies csoporthoz tartozó kutak, amely árplafont vezetett be, „ami a kereslet megugrását generálja számos” benzinkútnál, és ezért „ilyen típusú feszültséget” okoz – magyarázta.

A helyzet azonban a közeljövőben még rosszabb lesz. Jelenleg ugyanis még úton vannak azok a szállítmányok, amelyek még a szoros lezárása előtt indultak el. Az utolsó szállítmány várhatóan április közepén érkezik majd meg, utána azonban Európa nem számíthat több olajra a térségből. 

 

 

