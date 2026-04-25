Történelmi küldetés: III. Károly amerikai útja a brit–amerikai kapcsolatok megmentéséről szól

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
53 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
III. Károly király és Kamilla királyné jövő héten az Egyesült Államokba látogat. A rákbetegséggel küzdő királynak meg kell megtalálnia a közös hangot Donald Trumppal, aki bírálta Londont, amiért az Egyesült Királyság kimaradt az Irán elleni katonai lépésekből. Ez az utazás III. Károly király uralkodásának eddigi legkeményebb próbája lesz. Hatalmas a tét, de a lehetőségek is végtelenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
III. Károly királyDonald TrumpKamilla királyné

Mint arról lapunk is beszámolt, III. Károly király és Kamilla királyné Washingtonba és New Yorkba látogat. Andrew Lownie történész szerint a látogatás a brit–amerikai kapcsolatok egyik legnagyobb válsága idején történik. A tét nem kevesebb, mint a két ország közötti megrendült bizalom helyreállítása – írja a BBC.

III. Károly király az Egyesült Államokba utazik, hogy megmentse a brit-amerikai kapcsolatokat
III. Károly király az Egyesült Államokba utazik, hogy megmentse a brit-amerikai kapcsolatokat

Feszült viszony és diplomáciai mélypont

Donald Trump amerikai elnök, bár köztudottan rajong a brit királyi családért, az utóbbi időben nem kímélte a brit vezetést. Bírálta Sir Keir Starmer miniszterelnököt, amiért az Egyesült Királyság nem csatlakozott az Egyesült Államok Irán elleni tengeri blokádjához, a brit büszkeségnek számító repülőgép-hordozókat pedig egyszerű „játékoknak” minősítette az amerikai haderőhöz képest.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság viszonya az elmúlt hónapokban – még a Trump elnök hét hónappal ezelőtti windsori látogatása óta is – látványosan romlott. 

Az afganisztáni szerepvállalás csökkentése is komoly vitákat szült a két szövetséges között.

Szakértők szerint, ha valaki képes hatni az amerikai elnökre, az éppen III. Károly
Szakértők szerint, ha valaki képes hatni az amerikai elnökre, az éppen III. Károly Fotó: AFP

Károly király mint a „titkos fegyver”

Szakértők szerint, ha valaki képes hatni az amerikai elnökre, az éppen III. Károly. Trump nem titkolja csodálatát az uralkodó iránt.

Jól ismerem őt, évek óta ismerem. Bátor ember, és nagyszerű ember

– nyilatkozta az elnök nemrégiben. A brit kormány éppen erre a személyes tiszteletre épít. A királyt az Egyesült Királyság „legfőbb soft power eszközének” tartják, aki tapasztalatával és ítélőképességével képes lehet elsimítani a politikai nézeteltéréseket. Bár Trump és a király személyisége gyökeresen eltér, a királyi források szerint Károly „profi”, és meg fogja találni a közös hangot az amerikai elnökkel, legyen szó Ukrajna támogatásáról vagy a kereskedelmi megállapodásokról.

Betegség és botrányok árnyékában

Az utazás fizikai és mentális értelemben is megterhelő lesz az uralkodó számára. 

A 77 éves Károly több mint két éve küzd a rákkal, most mégis egy sűrű, négy napos programot kell végigcsinálnia. 

A menetrend szoros: beszéd a Kongresszus előtt, állami vacsora, látogatás a 9/11-es emlékműnél és egy virginiai nemzeti park megtekintése is szerepel a tervekben. Ráadásul András herceg Jeffrey Epstein-ügye az Egyesült Államokban még mindig téma. Az áldozatok képviselői szerint a királynak ki kell állnia a túlélők mellett.

A látogatás legfontosabb eseménye a keddi beszéd lesz az amerikai kongresszus előtt
A látogatás legfontosabb eseménye a keddi beszéd lesz az amerikai kongresszus előtt Fotó: AFP

Történelmi beszéd a Kongresszusban

A látogatás legfontosabb eseménye a keddi beszéd lesz az amerikai kongresszus előtt. Károly királynak nem lesz egyszerű dolga.

Brit uralkodó legutóbb 1991-ben szólalt fel ott, akkor II. Erzsébet mondott beszédet. 

A külügyminisztérium által előkészített beszédben szó lesz a NATO szerepéről és Ukrajna támogatásáról is, de várhatóan felidéznek történelmi eseményeket is. 

A cél, hogy hangsúlyozzák a közös gyökereket és a szoros szövetséget az amerikaiakkal.

Ahogy egy forrás fogalmazott: „A látogatás célja az, hogy megünnepeljük nemzetünk történelmi kötelékeit, és megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy ez a partnerség a jövőben is hosszú távon fennmaradjon.” Ez az út III. Károly uralkodásának egyik legfontosabb küldetése: a brit érdekeket egy olyan elnökkel szemben kell érvényesítenie, aki nem fél a radikális lépésektől.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!