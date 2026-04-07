Ukrajnában továbbra is rendszeresen előfordulnak az erőszakos mozgósítások. A lakosság egyre nehezebben viseli a hosszú ideje tartó háború következményeit. A folyamatos orosz támadások mellett sokakat a kényszersorozások is érintenek, amelyekről időről időre felkavaró felvételek kerülnek nyilvánosságra.

Egyre sötétebb helyzeteket teremt Ukrajna-szerte a kényszersorozás

A Poltavai területen, Horisni Plavni városában a toborzók egy férfit erőszakkal egy fehér furgonba tuszkoltak. A felvételen jól látszik, ahogy a férfit betolják a járműbe, majd még a kerékpárját is bedobják utána.

A férfi hiába kiabálta, hogy már igazolta a mentességét, a toborzókat ez nem érdekelte, egyszerűen elvitték.

Az egyre súlyosbodó létszámhiány miatt napi szintűvé váltak az erőszakos mozgósítási akciók. Egy korábban megjelent videón Luck városában egy férfit otthonából vittek el erőszakkal az egyenruhások.





Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.





Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Magyar Péter 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.





Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.