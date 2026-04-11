Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kényszersorozás

Folytatódik a kényszersorozás: Harkovban fényes nappal ragadtak el egy fiatal férfit a parkolóból – videó

23 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális videók sokkolják a világot, amelyeken fényes nappal, az utcáról rabolják el a gyanútlan embereket. A járókelőket trágár módon hajtják el az egyenruhások, az áldozatokat ismeretlen helyre hurcolják. Ukrajnában mindennapossá vált a kíméletlen kényszersorozás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásTCKorosz-ukrán háborúZelenszkijkatonai toborzás

Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd és kell az utánpótlás, ezért Zelenszkij emberrablói válogatás nélkül vadásznak a férfiakra az utcákon. Kijevben és a vidéki városokban is elszabadult a pokol: a kényszersorozás során maszkos fegyveresek tuszkolják buszokba a fiatalokat, sőt, még a sérült veteránokat és a súlyos betegeket sem kímélik. Kárpátaljai magyar áldozatai is vannak a kegyetlenkedéseknek.

Folytatódik a kényszersorozás: Harkovban fényes nappal ragadtak el egy fiatal férfit a parkolóból
Folytatódik a kényszersorozás: Harkovban fényes nappal ragadtak el egy fiatal férfit a parkolóból Fotó: AFP

Újabb felvétel látott napvilágot az ukrajnai mozgósítás kíméletlen módszereiről, ezúttal Harkovból. A videón látható, amint a toborzóközpont (TCK) négy munkatársa egy bevásárlóközpont parkolójában csapott le egy fiatal férfira. Hárman lefogták az áldozatot, a negyedik társuk pedig videóra vette az eseményeket. 

A döbbent járókelők hiába követeltek magyarázatot a hatósági önkényre, a toborzók őket is videóra vették, mintegy válaszként a fellépésükre. 

A fiatalembert végül egy várakozó autóbuszba tuszkolták, és ismeretlen helyre szállították.

„Húzz a p...ába!” – trágár szavakkal illették az aggódó szemtanút

Egy másik döbbenetes videó is kering a közösségi médiában, amely az ukrajnai kényszersorozások egyre brutálisabb és nyersebb valóságát mutatja be. A felvételen látható, ahogy öt maszkos toborzó (TCK) kíméletlen határozottsággal tuszkol be egy fiatal férfit a buszba. Amikor egy helyszínen tartózkodó nő megpróbált közbelépni, a rendfenntartóktól nem magyarázatot, hanem minősíthetetlen és trágár választ kapott. 

A fiatalok már látják az ukrán példát: a sorkatonaság bevezetése csak az első lépés a kényszersorozás felé

Miközben több európai országban a hadsereg megerősítéséről beszélnek, sok fiatal attól tart, hogy végül őket küldenék a frontra – ezt azonban egyre többen elutasítják. Németországban is erősödik az ellenállás a sorkatonasággal szemben. A fiatalok tisztában vannak vele, mit jelent a háború: látják a front valóságát és annak következményeit. Azt is érzékelik, hogy ha nincs elegendő önkéntes, könnyen kényszersorozás következhet. 

Az ukrajnai beszámolók alapján ennek következményei sem ismeretlenek számukra. A brutális kényszersorozásról szóló beszámolók, a súlyos sérülésekről és amputációkról érkező hírek sokakat még inkább megerősítenek abban, hogy eszükbe se jusson háborúba menni.

Nemrég egy újabb felvétel került elő: a nyugat-ukrajnai Vinnicjában készült videón egy férfit állítanak meg az utcán, majd számon kérik.

Amikor azt kérdezik tőle, miért nincs a fronton, azt mondja, hogy onnan jött vissza, mert megsebesült, és rehabilitációra érkezett.

A beszámolók szerint ezután erővel vitték el, esélye sem volt ellenállni.

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. 

Egy videón látható, hogy az ukrán katonák kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit.

Egy másik áldozatot,

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.

Ehhez asszisztál Magyar Péter

Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között

Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról