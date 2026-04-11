Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd és kell az utánpótlás, ezért Zelenszkij emberrablói válogatás nélkül vadásznak a férfiakra az utcákon. Kijevben és a vidéki városokban is elszabadult a pokol: a kényszersorozás során maszkos fegyveresek tuszkolják buszokba a fiatalokat, sőt, még a sérült veteránokat és a súlyos betegeket sem kímélik. Kárpátaljai magyar áldozatai is vannak a kegyetlenkedéseknek.
Újabb felvétel látott napvilágot az ukrajnai mozgósítás kíméletlen módszereiről, ezúttal Harkovból. A videón látható, amint a toborzóközpont (TCK) négy munkatársa egy bevásárlóközpont parkolójában csapott le egy fiatal férfira. Hárman lefogták az áldozatot, a negyedik társuk pedig videóra vette az eseményeket.
A döbbent járókelők hiába követeltek magyarázatot a hatósági önkényre, a toborzók őket is videóra vették, mintegy válaszként a fellépésükre.
A fiatalembert végül egy várakozó autóbuszba tuszkolták, és ismeretlen helyre szállították.
„Húzz a p...ába!” – trágár szavakkal illették az aggódó szemtanút
Egy másik döbbenetes videó is kering a közösségi médiában, amely az ukrajnai kényszersorozások egyre brutálisabb és nyersebb valóságát mutatja be. A felvételen látható, ahogy öt maszkos toborzó (TCK) kíméletlen határozottsággal tuszkol be egy fiatal férfit a buszba. Amikor egy helyszínen tartózkodó nő megpróbált közbelépni, a rendfenntartóktól nem magyarázatot, hanem minősíthetetlen és trágár választ kapott.
A fiatalok már látják az ukrán példát: a sorkatonaság bevezetése csak az első lépés a kényszersorozás felé
Miközben több európai országban a hadsereg megerősítéséről beszélnek, sok fiatal attól tart, hogy végül őket küldenék a frontra – ezt azonban egyre többen elutasítják. Németországban is erősödik az ellenállás a sorkatonasággal szemben. A fiatalok tisztában vannak vele, mit jelent a háború: látják a front valóságát és annak következményeit. Azt is érzékelik, hogy ha nincs elegendő önkéntes, könnyen kényszersorozás következhet.
Az ukrajnai beszámolók alapján ennek következményei sem ismeretlenek számukra. A brutális kényszersorozásról szóló beszámolók, a súlyos sérülésekről és amputációkról érkező hírek sokakat még inkább megerősítenek abban, hogy eszükbe se jusson háborúba menni.
Nemrég egy újabb felvétel került elő: a nyugat-ukrajnai Vinnicjában készült videón egy férfit állítanak meg az utcán, majd számon kérik.
Amikor azt kérdezik tőle, miért nincs a fronton, azt mondja, hogy onnan jött vissza, mert megsebesült, és rehabilitációra érkezett.
A beszámolók szerint ezután erővel vitték el, esélye sem volt ellenállni.
Magyar áldozatok is vannak
Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe.
Egy videón látható, hogy az ukrán katonák kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit.
Egy másik áldozatot,
Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.
A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.
Ehhez asszisztál Magyar Péter
Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.
Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti.