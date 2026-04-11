Az ukrán hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd és kell az utánpótlás, ezért Zelenszkij emberrablói válogatás nélkül vadásznak a férfiakra az utcákon. Kijevben és a vidéki városokban is elszabadult a pokol: a kényszersorozás során maszkos fegyveresek tuszkolják buszokba a fiatalokat, sőt, még a sérült veteránokat és a súlyos betegeket sem kímélik. Kárpátaljai magyar áldozatai is vannak a kegyetlenkedéseknek.

Folytatódik a kényszersorozás: Harkovban fényes nappal ragadtak el egy fiatal férfit a parkolóból Fotó: AFP

Újabb felvétel látott napvilágot az ukrajnai mozgósítás kíméletlen módszereiről, ezúttal Harkovból. A videón látható, amint a toborzóközpont (TCK) négy munkatársa egy bevásárlóközpont parkolójában csapott le egy fiatal férfira. Hárman lefogták az áldozatot, a negyedik társuk pedig videóra vette az eseményeket.

A döbbent járókelők hiába követeltek magyarázatot a hatósági önkényre, a toborzók őket is videóra vették, mintegy válaszként a fellépésükre.

A fiatalembert végül egy várakozó autóbuszba tuszkolták, és ismeretlen helyre szállították.

„Húzz a p...ába!” – trágár szavakkal illették az aggódó szemtanút

Egy másik döbbenetes videó is kering a közösségi médiában, amely az ukrajnai kényszersorozások egyre brutálisabb és nyersebb valóságát mutatja be. A felvételen látható, ahogy öt maszkos toborzó (TCK) kíméletlen határozottsággal tuszkol be egy fiatal férfit a buszba. Amikor egy helyszínen tartózkodó nő megpróbált közbelépni, a rendfenntartóktól nem magyarázatot, hanem minősíthetetlen és trágár választ kapott.

A fiatalok már látják az ukrán példát: a sorkatonaság bevezetése csak az első lépés a kényszersorozás felé

Miközben több európai országban a hadsereg megerősítéséről beszélnek, sok fiatal attól tart, hogy végül őket küldenék a frontra – ezt azonban egyre többen elutasítják. Németországban is erősödik az ellenállás a sorkatonasággal szemben. A fiatalok tisztában vannak vele, mit jelent a háború: látják a front valóságát és annak következményeit. Azt is érzékelik, hogy ha nincs elegendő önkéntes, könnyen kényszersorozás következhet.

Az ukrajnai beszámolók alapján ennek következményei sem ismeretlenek számukra. A brutális kényszersorozásról szóló beszámolók, a súlyos sérülésekről és amputációkról érkező hírek sokakat még inkább megerősítenek abban, hogy eszükbe se jusson háborúba menni.

Nemrég egy újabb felvétel került elő: a nyugat-ukrajnai Vinnicjában készült videón egy férfit állítanak meg az utcán, majd számon kérik.

Amikor azt kérdezik tőle, miért nincs a fronton, azt mondja, hogy onnan jött vissza, mert megsebesült, és rehabilitációra érkezett.

A beszámolók szerint ezután erővel vitték el, esélye sem volt ellenállni.