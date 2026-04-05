Botrány Ukrajnában: súlyos betegeket is kényszersoroznak

Az ukrán ombudsman váratlan ellenőrzést tartott egy kárpátaljai toborzóközpontban: súlyos visszaélésekre és embertelen állapotokra derült fény. A vizsgálat feltárta, hogy a hatóságok gyakran testi fogyatékossággal élőket és súlyos betegeket is begyűjtenek a kényszersorozások során, miközben az ungvári toborzóközpont borzalmas higiéniai állapotban van.
A kényszersorozás új fokozatba kapcsolt Ukrajnában. Amellett, hogy Dmitro Lubinec, ukrán emberi jogi biztos egy kárpátaljai toborzóközpontban uralkodó embertelen körülményekről számolt be, a videók tanulsága szerint az ukrán hadsereg olyan mértékben küzd utánpótlási gondokkal, hogy már testi fogyatékossággal és nyilvánvaló betegséggel küzdőket is begyűjtenek a területi toborzóközpontok (TCK) emberei – számolt be róla az Ukrán Pravda.

Dmitro Lubinec ukrán ombudsman az ungvári TCK-központ helyszíni átvizsgálása után nyilvánosságra hozta, hogy az ott lévő emberek nagy részét illegálisan tartják fogva, és a központ higiéniailag is katasztrofális állapotban van. A közzétett fotókon és videókon jól látható, hogy a TCK immár a nyilvánvaló testi fogyatékosságokat és a betegségeket is figyelmen kívül hagyja a kényszersorozás során. Az egyik képen egy férfi összenőtt ujjai láthatók. Egy másik felvétel azt mutatja, hogy még az üszkösödő lábú lakosok sem kapnak felmentést a katonai szolgálat alól. 

A Lubinec által közzétett videón egy veterán a szolgálat alóli felmentését hitelesítő bizonyítványát mutatta fel, de még ez sem volt elég a TCK-soknak, hogy békén hagyják.

Az ombudsman arról is beszámolt, hogy egy férfi napokon keresztül nem kapott segítséget a 190/100-as vérnyomására. Mire Lubinec képviselője intézkedni tudott, olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a férfi életveszélyes állapotban került kórházban. Az ukrán emberi jogi biztos az ungvári látogatás margójára elmondta, hogy 

a védelmi képességeinket nem építhetjük az Alkotmány súlyos megsértésére. 

Az ombudsman beszámolója szerint napról napra rosszabb a helyzet. A 40-60 főt ellátó ungvári központ egyetlen zuhanyzóval és mosdóval, valamint összesen három bögrével és nyolc tányérral rendelkezik. Habár az ombudsman a bejegyzése végén változásra, a jog betartására szólította fel TCK-t, volt aki aggódni kezdett érte, hogy nyilvánosan szót emelt Zelenszkij rendszere ellen. A kommentelő ezt írta:

Ahelyett, hogy nyilvánosan megvitatná és jogszabályban rendezné a mozgósítást, Zelenszkijnek előnyösebb elhallgatni a problémákat és kiépíteni a kényszerítés törvénytelen rendszerét. Azt gondolom, ezek után Lubinec maga is a TCK-ba kerül.

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Ukrajnában az emberek már összefognak, ha látják, hogy a toborzók valakit a frontra akarnak kényszeríteni.

 

