Brutális felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról.

Újabb brutális felvétel került fel a közösségi oldalakra a kényszersorozásokról

A videó szerint egy férfi magára zárta autója ajtaját, nem volt hajlandó kiszállni a TCK-sok felszólítására.

A felvétel leírása szerint a kényszersorozók ezért gázt engedtek az autóba, ami berobbant, majd hangosan nevetve odébbálltak.

TCC was allowed to burn draft dodgers alive



December 2024. Suburbs of Kyiv. A man is sitting in a car and refuses to come out to the human catchers. A common story — there are thousands like this all over Ukraine. But here they decided not to negotiate.



A gas canister — into… pic.twitter.com/rVP3a5vrgo — 🇷🇺 STANISLAV KRAPIVNIK 🇷🇺 (@STANISKRAPIVNIK) April 9, 2026

Egy másik felvétellel arra a hírre reagálnak, hogy bár Oroszország sok katonát veszít, mégsem sikerült még elfoglalnia Donyecket. A videóval rámutatnak arra a kegyetlen módszerre, amivel a Zelenszkij-rezsim egyszerűen begyűjti az embereket az utcáról, hogy a frontra hurcolják őket.

❗⚰️🇺🇦Ze a dit que les ressources humaines en Ukraine suffisent pour 10 ans de guerre.

Après l'avoir dit, le TCC l'exécute.

😂⚰️ pic.twitter.com/VB07Ys022m — 😈sispeo😈 (@sispeo224226) April 9, 2026

Egy harmadik videón pedig azt látszik, hogy

10 rendőr és TCK-tiszt hurcol el egy férfit az utcáról, aki csak a kutyáját vitte le sétálni.

🇺🇦#Ukraine - In Kyiv, it took at least ten police officers and TCC agents to arrest a man who was walking his dog.



🪖 pic.twitter.com/1JdqPvwOXB — Joker (@DarkCrazyJoker) April 7, 2026

Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Mint ismert, Magyar Péter eközben 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.

Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.