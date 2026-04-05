Kijev dacol a józan ésszel

Ukrajna erői ismét mélységi dróncsapásokat hajtottak végre Oroszország területén. A célpont ezúttal a Nyizsnyij Novgorod-i Ksztovo városában található Lukoil-olajfinomító, valamint egy leningrádi régióban lévő olajterminál volt – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Ukrajna elnöki hivatalának vezetője elismerte, hogy érkeztek nyugati kérések (Illusztráció, forrás: AFP)

A támadások tényét Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka is megerősítette.

Az orosz hatóságok beszámolói szerint a légvédelem ugyan mintegy harminc drónt megsemmisített, a lezuhanó roncsok súlyos károkat okoztak. Gleb Nyikityin, Nyizsnyij Novgorod kormányzója megerősítette, hogy a Lukoil-létesítmény két egysége is megsérült.

Ezzel párhuzamosan Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója arról számolt be, hogy a primorszki kikötő közelében egy olajvezeték rongálódott meg az ukrán támadások következtében.

A közösségi médiában terjedő felvételeken hatalmas robbanások és az éjszakai eget megvilágító lángok láthatók az ukrán határtól mintegy 800 kilométerre fekvő finomító felett.

A Nyugat arra kérte Ukrajnát, hogy tekintettel arra, hogy az iráni konfliktus miatt a kőolaj világpiaci ára az egekbe szökött, szüneteltesse a finomítók elleni csapásokat.

Válaszoljunk erre diplomáciailag. Bizonyos jelzéseket kapunk ezzel kapcsolatban

– ismerte el a kérések tényét Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője egy a Bloombergnek adott interjúban.

Kijev azonban láthatóan nem törődik sem szövetségesei kérésével, sem a piaci realitásokkal, és továbbra is legitim katonai célpontként tekint az orosz olajipari létesítményekre, arra hivatkozva, hogy azok üzemanyaggal és bevétellel látják el az orosz hadigépezetet.