Az enyhülés jele? – A kínai elnök a tajvani ellenzék vezetőjével találkozott

Kína elnöke, Hszi Csin-ping fogadta Tajvan fő ellenzéki pártjának vezetőjét. A találkozón mindkét fél hangsúlyozta a tajvani-szoroson átívelő béke iránti törekvést – számolt be cikkében a BBC.

Nem mindennapi találkozót tartott a kínai elnök és a tajvani ellenzék vezetője

Cseng Li-vun a Kuomintang (KMT) első hivatalban lévő vezetője, aki egy évtized után látogatott Kínába.

2016-ban Peking megszakította a magas szintű kommunikációt Tajvannal, miután a kormányzó Demokratikus Haladó Párt (DPP) politikusa, Tsai Ing-ven lett az elnök, arra hivatkozva, hogy elutasította az egységes kínai nemzet koncepcióját. A DPP azok közé tartozik, akik bírálták Cseng útját, azzal vádolva őt, hogy „alárendelődik” Pekingnek. Peking Tajvant saját területe részének tekinti, és nem zárta ki, hogy erővel foglalja el az önkormányzattal rendelkező szigetet.

Pártjaink vezetői ma azért találkoznak, hogy megőrizzék közös hazánk békéjét és stabilitását, előmozdítsák a tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok békés fejlődését, és lehetővé tegyék, hogy a jövő generációi egy fényes és szép jövőben osztozzanak

– mondta a kínai elnök a pekingi Népi Gyűlés Nagy Csarnokában tartott találkozón.

Hozzátette, hogy Kína kész erősíteni a kapcsolatcserét és a párbeszédet különböző felekkel, köztük a KMT-vel is – ugyanakkor ennek feltétele Tajvan függetlenségének elutasítása.

Hszi azt is megismételte, hogy a tajvani-szoros mindkét oldalán élők kínaiak, és mindannyian békét akarnak.

Válaszul Cseng azt mondta, hogy „a kínai nép megújulása közös törekvés a szoros mindkét oldalán élők számára”. Hozzátette, hogy ez „pozitív hozzájárulás lenne a világbékéhez és az emberi fejlődéshez”.

A kínai elnökkel folytatott zárt ajtók mögötti találkozó után tartott sajtótájékoztatón Cseng azt mondta, hogy minden generáció fiataljainak meg kell érteniük: Tajvan függetlenségének ellenzése és az 1992-es konszenzus fenntartása egy módja annak, hogy „elkerüljük a háborút, megelőzzük a tragédiát, együttműködjünk és békét teremtsünk”.

Az 1992-es konszenzus a KMT akkori vezetése és a Kínai Kommunista Párt közötti megállapodás, amely szerint „egy Kína” létezik, miközben teret hagy annak különböző értelmezésére.

A DPP következetesen elutasítja az 1992-es konszenzust, arra hivatkozva, hogy az aláássa Tajvan szuverenitását.

A KMT hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Kínával, bár egyes elemzők szerint Cseng látogatási hajlandósága eltér elődei óvatosabb megközelítésétől a tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok terén.

Peking megtagadta a hivatalos párbeszédet Tajvan elnökével, Lai Csing-tével, akit „szakadárnak” bélyegeztek. Lai többször elkötelezte magát amellett, hogy fenntartja a status quót a tajvani-szoroson átívelő kapcsolatokban.

A kínai hatóságok és állami média azonban élesen bírálták őt, „bajkeverőnek” és „háborús uszítónak” nevezve. A tajvaniak többsége önálló nemzetnek tekinti magát. Ugyanakkor sokan a jelenlegi helyzet fenntartását támogatják a tajvani-szoroson átívelő kapcsolatokban, vagyis sem Kínával való egyesülést, sem a formális függetlenség kikiáltását.