Ki az a Szadir Zsaparov, aki ellen most Brüsszel példátlan támadást indított?

A döntés az Európai Unió 20. szankciós csomagjának részeként született meg és célja, hogy elvágja azokat az útvonalakat, amelyeken keresztül – az uniós álláspont szerint – érzékeny technológiák juthatnak el Oroszország hadiiparához, írja az OCCRP.
Az új intézkedések értelmében tilos lesz bizonyos ipari gépek, köztük számítógép-vezérelt gyártóberendezések, valamint rádiótechnikai eszközök exportja Kirgizisztánba. Az indoklás szerint jelentősen megnőtt azoknak az áruknak a reexportja, amelyek kulcsszerepet játszhatnak rakéták és drónok előállításában.
Az uniós tisztviselők szerint fennáll a veszélye annak, hogy ezek az eszközök közvetett módon Oroszországba kerülnek, így megkerülve a korábbi szankciókat.
Brüsszel ezért úgy ítélte meg, hogy a közép-ázsiai ország kulcsszerepet játszhat az orosz hadigazdaság ellátásában.
A döntést megelőzően az EU már többször egyeztetett Kirgizisztánnal, ám álláspontja szerint a kirgiz hatóságok nem tettek elegendő lépést a vitatott kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására.
Moszkva azonnal reagált
A szankciók bejelentésének napján Szadir Zsaparov kirgiz elnök váratlanul Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal. A találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra, de az időzítés sokak szerint nem véletlen. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov védelmébe vette a két ország közötti gazdasági együttműködést. Szerinte Kirgizisztán nem politikai lojalitásból, hanem saját gazdasági érdekei mentén működik együtt Oroszországgal.
Kirgizisztánra az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás nehezedik a nyugati országok részéről. Nemrég brit törvényhozók is szankciókat sürgettek kirgiz tisztviselők ellen, amiért szerintük az ország pénzügyi és kriptovaluta-csatornákat biztosít az orosz szereplők számára.
Az EU korábban már több kirgiz bankot és pénzügyi szolgáltatót is feketelistára tett, arra hivatkozva, hogy ezek segíthetik az orosz gazdaságot a korlátozások megkerülésében.
Kirgizisztán: új front nyílik a szankciós politikában
A mostani lépés egyértelmű jelzés: az Európai Unió kész kiterjeszteni szankciós politikáját olyan harmadik országokra is, amelyek – akár közvetve – kapcsolatba hozhatók az orosz hadigazdasággal.
A döntés ugyanakkor új geopolitikai feszültségeket is generálhat, hiszen Közép-Ázsia egyre inkább a nagyhatalmi versengés egyik kulcsfontosságú térségévé válik.
Szadir Zsaparov felemelkedése: forradalomtól az államhatalomig
Szadir Zsaparov politikai pályája az elmúlt évek egyik leggyorsabb és legvitatottabb felemelkedése Közép-Ázsiában. A 2020-as belpolitikai válság idején a választási csalások elleni tüntetések nyomán néhány nap alatt kiszabadult a börtönből, miniszterelnökké vált, majd rövid időn belül az államfői hatalmat is megszerezte, írja az Eurasia Review.
Szadir Zsaparov felemelkedését egyszerre segítette a radikális, népszerű retorika és a befolyásos politikai kapcsolatrendszer – ez a kettősség azonban hosszú távon egyre nehezebben volt fenntartható.
A 2020-as választási válságot követő tüntetések után Kirgizisztánban néhány nap alatt omlott össze a korábbi politikai rend. A tiltakozások eredetileg demokratikus megmozdulásként indultak, ám hamar politikai hatalmi harccá alakultak. A folyamatban Zsaparov lett az egyik leggyorsabban előretörő szereplő: mindössze néhány nap alatt kiszabadult a börtönből, miniszterelnökké vált, majd elérte az államfő lemondását is, és átvette a hatalmat.
Bár sokan a rendszerrel szembeni „népi vezetőként” tekintettek rá, Zsaparov korábban is a kirgiz politikai elit része volt. Karrierje a 2000-es évek elején indult, majd a 2010-es években a Kumtor aranybánya körüli tiltakozások és a korrupció elleni kampányok tették országosan ismertté.
2013-ban egy tüntetéshez köthető incidens miatt börtönbüntetésre ítélték, később azonban politikai támogatottsága tovább nőtt, és sokak szemében politikai üldözötté vált. A 2020-as események során pártja és támogatói segítségével gyorsan a hatalom középpontjába került.
Elemzők szerint felemelkedését egyszerre segítette a radikális, népszerű retorika és az erős politikai kapcsolatrendszer. Ugyanakkor kérdéses, hogy ez a kettős alap hosszú távon fenntartható-e az ország vezetésében. Zsaparov politikai pályája jól mutatja Kirgizisztán elmúlt másfél évtizedének ellentmondásait: a demokratikus intézmények fokozatos gyengülését, a hatalmi struktúrák koncentrációját, ugyanakkor a korábbi instabil időszakokhoz képest egyfajta – sokak szerint törékeny – rend kialakulását is.
Belső hatalmi átrendeződés és látszólagos nyugalom Kirgizisztánban
A 2026-ban Szadir Zsaparov megerősítette hatalmát, miután félreállította korábbi szövetségesét, a biztonsági szolgálatot vezető Kamcsibék Tasiyevet és több hozzá köthető tisztviselőt. Több kulcsfontosságú minisztérium és regionális vezető is lecserélésre került, miközben a biztonsági szolgálat hatáskörét is szűkítették, és új, elnöki irányítás alatt álló nyomozó szerv jött létre, írta az Eurasianet.
Bár a hivatalos kommunikáció szerint Tasiyev távozása békés és rendezett volt, elemzők szerint a háttérben komoly hatalmi átrendeződés zajlott. A korábbi belbiztonsági vezetőt – aki korábban a civil szabadságjogok szigorú korlátozásáról ismert – végül külföldi tartózkodásra ösztönözték.
Kirgizisztánon keresztül kerülte meg Moszkva a szankciókat?
A háború és a nyugati szankciók következtében Kirgizisztán kulcsfontosságú tranzitponttá vált az Oroszország felé irányuló tiltott vagy korlátozott technológiai és ipari termékek áramlásában. A folyamat lényege, hogy a Kínából és Európából érkező áruk egy része kirgiz közvetítéssel jut tovább Oroszországba.
2022 óta jelentősen megugrott a Kirgizisztánon keresztül Oroszországba irányuló export, miközben a kínai–kirgiz kereskedelem is látványosan bővült. Ez arra utal, hogy a térségben egy párhuzamos, nehezen átlátható kereskedelmi hálózat alakult ki, amely hozzájárul az orosz gazdaság működéséhez.
A jelenség mögött geopolitikai érdekek is állnak. Kína a kirgiz kapcsolatokat egy hosszabb távú stratégiába illeszti, amely alternatív, „szankcióálló” kereskedelmi útvonalak kiépítésére törekszik Európa felé. Kirgizisztán ebben a rendszerben fontos logisztikai és tranzitországként jelenik meg.
A 2020-as hatalomváltás után Zsaparov vezetése alatt az ország egyre szorosabban kapcsolódott mind Kínához, mind Oroszországhoz, miközben gazdasági növekedését részben éppen a megnövekedett tranzitkereskedelem és szankciókerülő forgalom is támogatja.
Elemzők szerint mindez kettős következménnyel jár: rövid távon gazdasági előnyöket és növekedést hoz Kirgizisztánnak, hosszabb távon azonban erősíti az ország függését Moszkvától és Pekingtől.