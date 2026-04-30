Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ki az a Szadir Zsaparov, aki ellen most Brüsszel példátlan támadást indított?

11 perce
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió újabb lépést tett az Oroszország elleni gazdasági hadjáratban: immár nemcsak cégeket és pénzintézeteket, hanem egy teljes országot is célba vett. Brüsszel történetében először közvetlen, országos szintű szankciókat vezetett be Kirgizisztán ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A döntés az Európai Unió 20. szankciós csomagjának részeként született meg és célja, hogy elvágja azokat az útvonalakat, amelyeken keresztül – az uniós álláspont szerint – érzékeny technológiák juthatnak el Oroszország hadiiparához, írja az OCCRP.

Illusztráció (Fotó: AFP)

Az új intézkedések értelmében tilos lesz bizonyos ipari gépek, köztük számítógép-vezérelt gyártóberendezések, valamint rádiótechnikai eszközök exportja Kirgizisztánba. Az indoklás szerint jelentősen megnőtt azoknak az áruknak a reexportja, amelyek kulcsszerepet játszhatnak rakéták és drónok előállításában.

Az uniós tisztviselők szerint fennáll a veszélye annak, hogy ezek az eszközök közvetett módon Oroszországba kerülnek, így megkerülve a korábbi szankciókat. 

Brüsszel ezért úgy ítélte meg, hogy a közép-ázsiai ország kulcsszerepet játszhat az orosz hadigazdaság ellátásában.

A döntést megelőzően az EU már többször egyeztetett Kirgizisztánnal, ám álláspontja szerint a kirgiz hatóságok nem tettek elegendő lépést a vitatott kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására.

Moszkva azonnal reagált

A szankciók bejelentésének napján Szadir Zsaparov kirgiz elnök váratlanul Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal. A találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra, de az időzítés sokak szerint nem véletlen. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov védelmébe vette a két ország közötti gazdasági együttműködést. Szerinte Kirgizisztán nem politikai lojalitásból, hanem saját gazdasági érdekei mentén működik együtt Oroszországgal.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Kirgizisztánra az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás nehezedik a nyugati országok részéről. Nemrég brit törvényhozók is szankciókat sürgettek kirgiz tisztviselők ellen, amiért szerintük az ország pénzügyi és kriptovaluta-csatornákat biztosít az orosz szereplők számára.

Az EU korábban már több kirgiz bankot és pénzügyi szolgáltatót is feketelistára tett, arra hivatkozva, hogy ezek segíthetik az orosz gazdaságot a korlátozások megkerülésében.

Kirgizisztán: új front nyílik a szankciós politikában

A mostani lépés egyértelmű jelzés: az Európai Unió kész kiterjeszteni szankciós politikáját olyan harmadik országokra is, amelyek – akár közvetve – kapcsolatba hozhatók az orosz hadigazdasággal.

Az Európai Bizottság fokozza a szankciós nyomást Moszkván (Fotó: AFP)

A döntés ugyanakkor új geopolitikai feszültségeket is generálhat, hiszen Közép-Ázsia egyre inkább a nagyhatalmi versengés egyik kulcsfontosságú térségévé válik.

Szadir Zsaparov felemelkedése: forradalomtól az államhatalomig

Szadir Zsaparov politikai pályája az elmúlt évek egyik leggyorsabb és legvitatottabb felemelkedése Közép-Ázsiában. A 2020-as belpolitikai válság idején a választási csalások elleni tüntetések nyomán néhány nap alatt kiszabadult a börtönből, miniszterelnökké vált, majd rövid időn belül az államfői hatalmat is megszerezte, írja az Eurasia Review.

Szadir Zsaparov felemelkedését egyszerre segítette a radikális, népszerű retorika és a befolyásos politikai kapcsolatrendszer – ez a kettősség azonban hosszú távon egyre nehezebben volt fenntartható.

A 2020-as választási válságot követő tüntetések után Kirgizisztánban néhány nap alatt omlott össze a korábbi politikai rend. A tiltakozások eredetileg demokratikus megmozdulásként indultak, ám hamar politikai hatalmi harccá alakultak. A folyamatban Zsaparov lett az egyik leggyorsabban előretörő szereplő: mindössze néhány nap alatt kiszabadult a börtönből, miniszterelnökké vált, majd elérte az államfő lemondását is, és átvette a hatalmat.

Szadir Zsaparov kirgiz elnök (Fotó: Anadolu/AFP/Nazir Aliyev Tayfur)

Bár sokan a rendszerrel szembeni „népi vezetőként” tekintettek rá, Zsaparov korábban is a kirgiz politikai elit része volt. Karrierje a 2000-es évek elején indult, majd a 2010-es években a Kumtor aranybánya körüli tiltakozások és a korrupció elleni kampányok tették országosan ismertté.

2013-ban egy tüntetéshez köthető incidens miatt börtönbüntetésre ítélték, később azonban politikai támogatottsága tovább nőtt, és sokak szemében politikai üldözötté vált. A 2020-as események során pártja és támogatói segítségével gyorsan a hatalom középpontjába került.

Elemzők szerint felemelkedését egyszerre segítette a radikális, népszerű retorika és az erős politikai kapcsolatrendszer. Ugyanakkor kérdéses, hogy ez a kettős alap hosszú távon fenntartható-e az ország vezetésében. Zsaparov politikai pályája jól mutatja Kirgizisztán elmúlt másfél évtizedének ellentmondásait: a demokratikus intézmények fokozatos gyengülését, a hatalmi struktúrák koncentrációját, ugyanakkor a korábbi instabil időszakokhoz képest egyfajta – sokak szerint törékeny – rend kialakulását is.

Belső hatalmi átrendeződés és látszólagos nyugalom Kirgizisztánban 

A 2026-ban Szadir Zsaparov megerősítette hatalmát, miután félreállította korábbi szövetségesét, a biztonsági szolgálatot vezető Kamcsibék Tasiyevet és több hozzá köthető tisztviselőt. Több kulcsfontosságú minisztérium és regionális vezető is lecserélésre került, miközben a biztonsági szolgálat hatáskörét is szűkítették, és új, elnöki irányítás alatt álló nyomozó szerv jött létre, írta az Eurasianet.

Bár a hivatalos kommunikáció szerint Tasiyev távozása békés és rendezett volt, elemzők szerint a háttérben komoly hatalmi átrendeződés zajlott. A korábbi belbiztonsági vezetőt – aki korábban a civil szabadságjogok szigorú korlátozásáról ismert – végül külföldi tartózkodásra ösztönözték.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szadir Zsaparov kirgiz elnök az Intimak Ordo elnöki palotában, Biskekben (Fotó: Getty Images/AFP)

Kirgizisztánon keresztül kerülte meg Moszkva a szankciókat? 

A háború és a nyugati szankciók következtében Kirgizisztán kulcsfontosságú tranzitponttá vált az Oroszország felé irányuló tiltott vagy korlátozott technológiai és ipari termékek áramlásában. A folyamat lényege, hogy a Kínából és Európából érkező áruk egy része kirgiz közvetítéssel jut tovább Oroszországba.

2022 óta jelentősen megugrott a Kirgizisztánon keresztül Oroszországba irányuló export, miközben a kínai–kirgiz kereskedelem is látványosan bővült. Ez arra utal, hogy a térségben egy párhuzamos, nehezen átlátható kereskedelmi hálózat alakult ki, amely hozzájárul az orosz gazdaság működéséhez.

A jelenség mögött geopolitikai érdekek is állnak. Kína a kirgiz kapcsolatokat egy hosszabb távú stratégiába illeszti, amely alternatív, „szankcióálló” kereskedelmi útvonalak kiépítésére törekszik Európa felé. Kirgizisztán ebben a rendszerben fontos logisztikai és tranzitországként jelenik meg.

A 2020-as hatalomváltás után Zsaparov vezetése alatt az ország egyre szorosabban kapcsolódott mind Kínához, mind Oroszországhoz, miközben gazdasági növekedését részben éppen a megnövekedett tranzitkereskedelem és szankciókerülő forgalom is támogatja.

Elemzők szerint mindez kettős következménnyel jár: rövid távon gazdasági előnyöket és növekedést hoz Kirgizisztánnak, hosszabb távon azonban erősíti az ország függését Moszkvától és Pekingtől. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!