Fordulat a Közel-Keleten, a válság megtépázta a német kormánykoalíciót

Váratlan fordulat után Irán végül úgy döntött, megnyitja a Hormuzi-szorost. A Közel-Keleten a fordulat azonban még nem végleges, Donald Trump amerikai elnök egyelőre fenntartja a blokádot a megállapodás véglegesítéséig. Spanyolországban a becslések szerint fél millió migráns kaphat tartózkodási engedélyt, azonban ez a szám a hatóságok szerint akár sokkal magasabb is lehet. Hiába a feszültségek, az Egyesült Államokban az elmúlt időszakban javult Kína megítélése a lakosság körében. Az iráni konfliktus utáni válság már közeledik, a német kormánykoalíciót már próbára is teszi. Oroszország ismét lecsapott az ukrán energetikai infrastruktúrára. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

A Közel-Keleten enyhülni látszik a helyzet, azonban az amerikai blokád továbbra is marad

Fordulat a Közel-Keleten: elkerülhető az olajválság?

Váratlan fordulatot vett a közel-keleti konfliktus. Teherán a libanoni fegyvernyugvásra reagálva megnyitotta a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt, ami azonnal zuhanást idézett elő a világpiaci olajárakban.

Az amerikai elnök azonban jelezte, hogy a blokádot továbbra is fenntartják amíg véglegesítik a megállapodást.

„A libanoni tűzszünettel összhangban a Hormuzi-szoroson való áthaladást minden kereskedelmi hajó számára teljes mértékben engedélyezzük a tűzszünet időszakára” – írta közösségi médiában Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hajóknak egy kijelölt útvonalon kell haladniuk.

A bejelentést követően az olajárak szabadesésbe kezdtek.

„Irán megnyitja a Hormuzi-szorost” – közölte Trump elnök pénteken Truth Social oldalán, ugyanakkor jelezte, hogy az Egyesült Államok haditengerészeti blokádja a térségben továbbra is érvényben marad mindaddig, amíg nem születik megállapodás Teheránnal. Nem sokkal később Teherán bejelentette, ismét lezárják a szorost, mindaddig, amíg az Egyesült Államok nem oldja fel a blokádot.

Spanyolország félmillió migránsnak adhat tartózkodási engedélyt

Migránsok ezrei jelentek meg Spanyolország-szerte a konzulátusok és külképviseletek előtt, miután a spanyol kormány április 14-én jóváhagyta a rendkívüli legalizációs rendeletet, amely hat hónapos időszakot nyit meg, a már az országban tartózkodó illegális bevándorlók számára, hogy 1 évre szóló tartózkodási és munkavállalási engedélyért folyamodjanak.

A legalizációs kérelmek benyújtása csütörtökön indult el online formában, a személyes ügyintézés április 20-án kezdődik és június 30-án zárul.

A jogosult jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy 2026. január 1-je előtt már Spanyolországban tartózkodtak, legalább öt hónapja folyamatosan ott élnek, és büntetlen előélettel rendelkeznek.

A hivatalos becslések szerint az intézkedés körülbelül 500 ezer embert érinthet, ugyanakkor rendőrségi elemzések szerint ez a szám akár háromszor magasabb is lehet.

A programot a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez kormánya azzal indokolja, hogy elismeri a régóta az országban élő, jogi státusz nélküli lakosok gazdasági hozzájárulását, akik enyhítik a munkaerőhiányt olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az ápolás és a szolgáltatások. Ez a megközelítés ugyanakkor éles ellentétben áll más európai országok szigorodó bevándorlási politikájával.

A jobboldali kritikusok aggodalmuknak adtak hangot, miszerint a legalizáció tovább ösztönözheti az illegális bevándorlást és fokozott terhet róhat a közszolgáltatásokra.

Döbbenetes fordulat Amerika és Kína körül, meglepő adatok érkeztek

Az Egyesült Államok és Kína a feszültségekkel terhelt elmúlt évek után a kapcsolatok stabilizálására törekszik. A két ország viszonyát korábban kereskedelmi viták – többek között a Donald Trump által bevezetett vámok –, valamint technológiai és indo-csendes-óceáni rivalizálás terhelte. Ebben a helyzetben Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan május közepén Pekingben fogadja Trumpot.

Eközben a Pew Research friss felmérése szerint javult az amerikaiak Kínáról alkotott képe. A március végén végzett kutatás alapján a válaszadók 27 százaléka tekint pozitívan Kínára, ami 6 százalékpontos növekedés egy év alatt.

A változás főként a demokraták és a hozzájuk közel álló szavazók körében jelentős: ebben a csoportban 34 százalékra nőtt a kedvező megítélés, ami 2009 óta a legnagyobb emelkedés.