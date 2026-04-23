Nem sok jót jósolt Ukrajnának a volt külügyminiszter

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szerint Ukrajna rövid távon nem számíthat jelentős fordulatra sem a háborúban, sem a geopolitikai helyzetben. Úgy véli, 2026 is a túlélés éve lesz az ország számára. Az elmúlt időszakot súlyos orosz támadások jellemezték az energiahálózat ellen, miközben a nemzetközi figyelem részben más konfliktusokra, különösen az iráni háborúra terelődött, ami a háromoldalú – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti – béketárgyalások leállásához vezetett – írja cikkében a The Kyiv Independent.
Kuleba nem lát közeli áttörést a fronton, és a megszállt területek kérdését továbbra is teljesen befagyott helyzetnek tartja.
A magyar politikai változások kapcsán Kuleba úgy fogalmazott, hogy az új helyzet kedvezőbb Ukrajna számára, mivel az új vezetés nem hajlamos Ukrajna démonizálására. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarországgal továbbra sem lesznek könnyűek a kapcsolatok, és nem várható radikális változás Budapest álláspontjában az ukrán EU-csatlakozás ügyében.
Pozitív fejleményként említette az uniós hitel feloldását, de kiemelte, hogy a csatlakozás továbbra is komoly erőfeszítéseket igényel.
Orbán Viktor távozásának hatásairól szólva Kuleba hangsúlyozta, hogy bár fontos szereplő volt, nem ő volt az egyetlen, aki Oroszországgal szimpatizált az Európai Unión belül. Ugyanakkor az ő vereségével gyengültek azok az erők, amelyek az EU-t támadták, és szerinte több európai vezető is konstruktívabb irányba mozdulhat. Emellett úgy látja, veresége Magyarországon átmeneti megkönnyebbülést jelent az európai politikai elit számára.
A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Kuleba szerint Európa belső helyzete stabilabbá válhat, ami megkönnyítheti a külpolitikai konszenzus kialakítását, ugyanakkor nem vár jelentős európai szerepvállalást a térségben.
Úgy véli, a Közel-Kelet továbbra is elsősorban az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus marad, a Perzsa-öböl országainak részvételével. Donald Trump politikájáról Kuleba azt mondta, hogy az amerikai elnök alapvetően nem fogja megváltoztatni Ukrajnával kapcsolatos álláspontját.
Úgy látja, Trump célja, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára területi engedmények érdekében, különösen a Donbasz kérdésében, egy tűzszünet elérése céljából. Kuleba szerint ez a megközelítés a nagyhatalmi gondolkodásból fakad, amelyben a kisebb országoknak alkalmazkodniuk kell az erősebbek akaratához.
Hozzátette, hogy az amerikai diplomácia gyakran inkább egy rossz megállapodást választ, mint a megállapodás hiányát.
A Perzsa-öböl térségével kialakított ukrán kapcsolatok kapcsán Kuleba pozitívan értékelte Zelenszkij gyors reakcióját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hosszú távú jelentőség még kérdéses. Szerinte a diplomácia hosszú folyamat, amely következetes együttműködést igényel.
A béketárgyalások értékét illetően Kuleba kiemelte, hogy a fogolycserék önmagukban is fontos eredményt jelentenek, ugyanakkor ezek korábban is működtek.
A tárgyalások szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy világosabbá váljon az Egyesült Államok álláspontja a biztonsági garanciák kérdésében, valamint hogy mindkét fél jobban megértse a lehetőségeit és korlátait. Ennek ellenére nem látja, hogy ezek a tárgyalások közelebb vinnék a feleket a tűzszünethez.
Az Egyesült Államok szerepéről szólva Kuleba úgy véli, hogy Washington nem fogja teljesen magára hagyni Ukrajnát, mivel ez politikailag kedvezőtlen lenne. Ugyanakkor rámutatott, hogy az amerikai támogatás két kulcseleme a hírszerzési együttműködés és az elfogórakéták biztosítása. Ezek közül különösen az utóbbi hiánya jelentene súlyos kockázatot Ukrajna számára, mivel az ország légtere és infrastruktúrája sebezhetőbbé válna.
A területi kérdés kapcsán Kuleba egyértelműen patthelyzetről beszélt, és nem látott megoldást a Donbasz ügyében. A háború alakulásáról azt mondta, hogy mindkét fél rendelkezik elegendő erőforrással a jelenlegi helyzet fenntartására, de egyik sem képes döntő változást elérni. Jelentős változások inkább a légi hadviselésben várhatók, nem a frontvonalon.
Putyinnal való tárgyalás szükségességét Kuleba azzal magyarázta, hogy az orosz elnök az egyetlen valódi döntéshozó, ugyanakkor nem számít arra, hogy ilyen találkozó a közeljövőben megvalósul. A háború befejezésének feltételeként a frontvonal stabilizálódását és az orosz gazdaság meggyengülését nevezte meg, bár jelenleg inkább az előbbi bekövetkezését tartja valószínűnek.
Az amerikai–orosz gazdasági kapcsolatok jövőjével kapcsolatban Kuleba nem számít gyors normalizálódásra, és nem tart valószínűnek jelentős gazdasági megállapodást a közeljövőben.
Bár tárgyalások zajlanak, ezek szerinte nem elegendőek egy átfogó egyezséghez. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok és Oroszország köthet-e Ukrajna érdekeit sértő megállapodást, Kuleba azt válaszolta, hogy erre lehetőség van, de annak végrehajtása nem lenne lehetséges, amennyiben Ukrajna és Európa egységes marad.
A belpolitikai helyzet kapcsán Kuleba hangsúlyozta, hogy a választások elhalasztása nagyobb kockázatot jelent, mint a megtartásuk. Szerinte a hosszú távú háborús helyzetben a politikai rendszer megbénulhat, ami az állam működésének gyengüléséhez vezethet.
A jövőt illetően Kuleba szerint az egyik legnagyobb kihívást az időjárás jelenti majd, különösen az energiahálózat szempontjából.
A nyári hőség és a téli hideg egyaránt veszélyezteti az infrastruktúrát, és várhatóan további támadások is érik majd az energiarendszert. Összességében úgy látja, hogy Ukrajnának 2026-ban is a túlélésre kell berendezkednie.