Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szerint Ukrajna rövid távon nem számíthat jelentős fordulatra sem a háborúban, sem a geopolitikai helyzetben. Úgy véli, 2026 is a túlélés éve lesz az ország számára. Az elmúlt időszakot súlyos orosz támadások jellemezték az energiahálózat ellen, miközben a nemzetközi figyelem részben más konfliktusokra, különösen az iráni háborúra terelődött, ami a háromoldalú – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti – béketárgyalások leállásához vezetett – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Nem sok jót jósolt Ukrajnának a volt külügyminiszter

Kuleba nem lát közeli áttörést a fronton, és a megszállt területek kérdését továbbra is teljesen befagyott helyzetnek tartja.

A magyar politikai változások kapcsán Kuleba úgy fogalmazott, hogy az új helyzet kedvezőbb Ukrajna számára, mivel az új vezetés nem hajlamos Ukrajna démonizálására. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarországgal továbbra sem lesznek könnyűek a kapcsolatok, és nem várható radikális változás Budapest álláspontjában az ukrán EU-csatlakozás ügyében.

Pozitív fejleményként említette az uniós hitel feloldását, de kiemelte, hogy a csatlakozás továbbra is komoly erőfeszítéseket igényel.

Orbán Viktor távozásának hatásairól szólva Kuleba hangsúlyozta, hogy bár fontos szereplő volt, nem ő volt az egyetlen, aki Oroszországgal szimpatizált az Európai Unión belül. Ugyanakkor az ő vereségével gyengültek azok az erők, amelyek az EU-t támadták, és szerinte több európai vezető is konstruktívabb irányba mozdulhat. Emellett úgy látja, veresége Magyarországon átmeneti megkönnyebbülést jelent az európai politikai elit számára.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Kuleba szerint Európa belső helyzete stabilabbá válhat, ami megkönnyítheti a külpolitikai konszenzus kialakítását, ugyanakkor nem vár jelentős európai szerepvállalást a térségben.

Úgy véli, a Közel-Kelet továbbra is elsősorban az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus marad, a Perzsa-öböl országainak részvételével. Donald Trump politikájáról Kuleba azt mondta, hogy az amerikai elnök alapvetően nem fogja megváltoztatni Ukrajnával kapcsolatos álláspontját.

Úgy látja, Trump célja, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára területi engedmények érdekében, különösen a Donbasz kérdésében, egy tűzszünet elérése céljából. Kuleba szerint ez a megközelítés a nagyhatalmi gondolkodásból fakad, amelyben a kisebb országoknak alkalmazkodniuk kell az erősebbek akaratához.

Hozzátette, hogy az amerikai diplomácia gyakran inkább egy rossz megállapodást választ, mint a megállapodás hiányát.