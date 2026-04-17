Dróntámadás bénította meg a leningrádi térséget, leállt a reptér

Április 17-én hajnalban zűrzavar alakult ki a leningrádi régióban, miután ismeretlen drónok jelentek meg a térség felett. A fenyegetés miatt 3:28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó közlése szerint reggel 6:43-ig összesen 12 drónt hatástalanítottak – számolt be róla a 24tv.ua.

A Lomonoszovszkij járásban lezuhant egy drón, emiatt betörtek egy közeli ház ablakai, egy autó pedig megrongálódott. A Viborgi járásban dróntörmelék okozott tüzet egy raktárépületben, azonban személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A légi közlekedésben fennakadások alakultak ki.

A Roszaviacija 4:30-kor ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Pulkovo repülőtéren. Az intézkedések miatt több repülőgép nem tudott leszállni: egy Sarm es-Sejkből érkező Air Cairo járat Pszkov közelében körözött, míg más gépek a Vologda régió felett várakoztak.

Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, és hat leszállást is megszakítottak.

A korlátozások a Kalinyingrádba tartó és onnan induló járatokat is érintették. Az utóbbi időszakban több hasonló támadás is érte Oroszország különböző régióit, elsősorban ipari és energetikai létesítményeket.

Tuapszéban egy olajfinomítót ért találat, ahol a keletkezett tüzet több mint 15 órán át nem sikerült eloltani, a környéken élőket evakuálták.

A baskíriai Szterlitamakban egy petrolkémiai üzemet támadtak, míg a Vologda régióban található Cherepovets Azot gyárban két ammóniaüzem is lángra kapott.