Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Dróntámadás bénította meg a leningrádi térséget, leállt a reptér

Dróntámadás bénította meg a légiközlekedést Szentpétervár térségében, több járat nem tudott leszállni a Pulkovo repülőtéren. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, és hat leszállást is megszakítottak. A légvédelem több eszközt is megsemmisített a leningrádi régióban, de a lezuhant drónok roncsai több helyen is károkat okoztak.
Április 17-én hajnalban zűrzavar alakult ki a leningrádi régióban, miután ismeretlen drónok jelentek meg a térség felett. A fenyegetés miatt 3:28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó közlése szerint reggel 6:43-ig összesen 12 drónt hatástalanítottak – számolt be róla a 24tv.ua.

Április 17-én hajnalban zűrzavar alakult ki a leningrádi régióban, miután ismeretlen drónok jelentek meg a térség felett Fotó: AFP

A Lomonoszovszkij járásban lezuhant egy drón, emiatt betörtek egy közeli ház ablakai, egy autó pedig megrongálódott. A Viborgi járásban dróntörmelék okozott tüzet egy raktárépületben, azonban személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A légi közlekedésben fennakadások alakultak ki. 

A Roszaviacija 4:30-kor ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Pulkovo repülőtéren. Az intézkedések miatt több repülőgép nem tudott leszállni: egy Sarm es-Sejkből érkező Air Cairo járat Pszkov közelében körözött, míg más gépek a Vologda régió felett várakoztak. 

Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, és hat leszállást is megszakítottak.

A korlátozások a Kalinyingrádba tartó és onnan induló járatokat is érintették. Az utóbbi időszakban több hasonló támadás is érte Oroszország különböző régióit, elsősorban ipari és energetikai létesítményeket.

Tuapszéban egy olajfinomítót ért találat, ahol a keletkezett tüzet több mint 15 órán át nem sikerült eloltani, a környéken élőket evakuálták. 

A baskíriai Szterlitamakban egy petrolkémiai üzemet támadtak, míg a Vologda régióban található Cherepovets Azot gyárban két ammóniaüzem is lángra kapott.

 

