Európa energiája veszélyben: Von der Leyen nemet mondott

A világ olajszállításának mintegy egyötöde rekedt meg, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost, és Európa energiatartalékai látványosan apadni kezdtek. A kialakuló válság közepette éles vita robbant ki az uniós vezetésben: Ursula von der Leyen határozottan visszautasította a szankciók enyhítésére tett javaslatot.
Túl korai lenne feloldani az Irán elleni szankciókat a Hormuzi-szoros újranyitásáért cserébe – jelentette ki Ursula von der Leyen, bírálva ezzel Friedrich Merz német kancellárt – írja az Euractiv.

Friedrich Merz és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Irán közel két hónapja lezárta a Hormuzi-szorost – amelyen a világ kőolaj- és LNG-szállításának mintegy egyötöde halad át –, és Európa energiatartalékai kezdenek kimerülni.

Az Európai Bizottság elnöke berlini látogatásán utasította vissza Merz javaslatát, miszerint az energiaáramlás helyreállítása érdekében enyhíteni kellene a szankciókon.

„Úgy gondoljuk, hogy a szankciók feloldása túl korai lenne” – mondta von der Leyen. „Megvan az oka annak, hogy ezeket a szankciókat Iránnal szemben bevezették, mégpedig az ország saját lakosságával szembeni magatartása miatt.”

Hozzátette, hogy az iráni rezsim idén legalább „17 ezer fiatal életét oltotta ki”. „Az emberi jogok, különösen a nők jogainak elnyomása Iránban (…) váltotta ki a szankciókat.”

Mint mondta, ezek feloldásához „alapvető változásra” lenne szükség Iránban.

Az Európai Unió márciusban 2027 végéig meghosszabbította az Irán elleni szankciókat.

A személyeket célzó vagyonbefagyasztásokat és a kereskedelmi korlátozásokat tavaly év végén állították vissza, miután Irán a jelek szerint megszegte azt a megállapodást, amelynek célja a nukleáris fegyverek fejlesztésének leállítása volt.

 

