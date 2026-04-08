A zöldek „új liberalizmusa”: feltételekhez kötnék a szabadságot

Éles kritikát fogalmaz meg a zöld politikával szemben egy osztrák elemzés: a liberalizmust újraértelmezni próbáló irányzat valójában korlátozná a szabadságot – számolt be róla az Exxpress.
A liberalizmus ma nem azért került válságba, mert túl sok szabadságot adott volna, hanem mert egyre inkább olyan értelmezések terjednek, amelyek már nem a hatalom korlátjaként, hanem annak eszközeként tekintenek rá – írja az Exxpress. A portál szerint a zöld politikai irányzatok által meghirdetett „új liberalizmus” valójában szakít a klasszikus alapelvekkel. Mint fogalmaznak: „akik feltételekhez kötik a szabadságot, azok már feladták azt”.

Cem Özdemir és Thekla Walker, a Alliance 90/Zöldek politikusai Stuttgartban egyeztetnek a CDU-val – „az új liberalizmus szakít a klasszikus alapelvekkel" (Fotó: Marijan Murat/dpa)

A cikk hangsúlyozza, hogy a liberalizmus lényege az egyén elsődlegessége: „az egyén nem pusztán politikai célú anyag”, és „már azelőtt jogokkal rendelkezik, mielőtt a politika célokat tűzne ki számára”. Ezzel szemben a zöld megközelítés a kollektív célokat helyezi előtérbe.

A szabadság nem egy, a sok politikai érték közül, hanem „egyfajta próbakő arra vonatkozóan, hogy meddig terjedhet a politikai hatalom”. Ha ez a kiindulópont megváltozik, akkor a kérdés is átalakul: „meddig térhetnek el a polgárok a társadalmilag kívánt céloktól?” – fogalmaz az Exxpress.

Ez a gondolkodás egy paternalista állam irányába mutat, amely „megszervezi a lehetőségeket, irányítja a viselkedést”, és a szabadságot erkölcsi és politikai célokhoz köti – hangsúlyozza.

A szerző szerint a folyamat különösen veszélyes, mert nem nyílt tiltások formájában jelenik meg: „nem mindig tiltják, hanem »lehetővé teszik«”, illetve „nem mindig korlátozzák, hanem »felelősségteljesen újragondolják«” a szabadságot.

A cikk végkövetkeztetése szerint a liberalizmust nem újraértelmezni kellene, hanem megvédeni azoktól a törekvésektől, amelyek „átveszik a nyelvezetét, hogy kiüresítsék és a saját céljaiknak megfelelően újraértelmezzék”.

