Nagy a baj! A Lufthansa 20 000 járatot szüntet meg

A német légitársaság a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy az iráni háború kirobbanása óta kétszeresére nőttek a repülőgép-üzemanyag árak. A Lufthansa döntését feltehetőleg más légitársaságok is követni fogják, amennyiben a válság nem enyhül – írja a Politico.

A Lufthansa az elszálló árakkal indokolta a döntést

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Lufthansa októberig 20 000 rövid távú útvonalat szüntet meg hálózatán, hogy „több mint 40 000 tonna üzemanyag-megtakarítást” érjen el. A légitársaság közlése szerint a repülőgép-üzemanyag ára „megduplázódott az iráni konfliktus kitörése óta”.

A lépés a múlt heti döntést követi, amelynek értelmében a Lufthansa leányvállalata, a CityLine teljes, 27 repülőgépből álló flottáját a tervezettnél korábban kivonta a forgalomból az emelkedő üzemanyagárak és a szűkülő kínálat miatt.

A légitársaság közölte, hogy az első 120 járatot hétfőn törölték. „A következő hónapokra vonatkozó középtávú útvonaltervet a kapacitáscsökkentés figyelembevételével felülvizsgálják, és április végén vagy május elején teszik közzé” – közölte a társaság, hozzátéve, hogy az érintett utasokat értesítették.

A 20 000 járattörlés, amely magában foglalja a korábban a CityLine által üzemeltetett járatokat is, a frankfurti, müncheni, zürichi, bécsi, brüsszeli és római csomópontokat érinti, és „csökkenti a veszteséges rövid távú járatok számát”.

A légitársaság közölte, hogy ezek a „járatmenetrend-optimalizálások” folytatódni fognak.

A bejelentés ellenére a légitársaság azt nyilatkozta, hogy „a csoport üzemanyag-ellátása biztosított a következő hetekre”. Más légitársaságok is hasonló intézkedéseket jelentettek be. Az SAS Scandinavian Airlines mintegy ezer járatot törölt a magas üzemanyagárak miatt, míg az Air France-KLM 100 eurós felárat vezetett be a hosszú távú jegyekre. A sor azonban várhatóan növekedni fog a válság mélyülésével.