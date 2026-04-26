Ezt önnek is látnia kell! Macron Trumpnak és az EU-nak is üzent

Athénba látogatott Emmanuel Macron francia elnök. Macron a görög fővárosban többek között az EU védelmi záradékáról is kifejtette véleményét – számol be róla a The Guardian brit napilap.

Emmanuel Macront Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök látta vendégül Athénban (Fotó: AFP)

Az EU-szerződés 42. cikkelyének 7. bekezdése világos és egyértelmű, nem hagy helyet a kétértelműségnek – hangsúlyozta a francia elnök. Ezt támasztja alá az a példátlan összefogás is, amikor néhány hete, az iráni konfliktus során egy ciprusi brit támaszpontot ért dróntámadás után több tagállam – köztük Franciaország, Görögország, Spanyolország és Olaszország – azonnal katonai segítséget küldött Ciprusra.

Macron nem rejtette véka alá véleményét azzal kapcsolatban, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államokat egyre kiszámíthatatlanabb szövetségesnek tartja. Úgy vélte, az EU kölcsönös védelmi klauzulája jelenleg gyakorlatiasabb, mint a NATO hírhedt 5. cikke. Macron szerint a NATO-ba vetett bizalmat nem az európaiak, hanem maga az amerikai elnök rengette meg.

“If your sovereignty is threatened… do whatever is necessary. We will be there for you.”



Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök egyetértett francia kollégájával, és „sorsfordítónak” nevezte a ciprusi krízis során mutatott európai szolidaritást.

Ideje komolyan venni az európai védelmi záradékot, és nem szabad abba a hitbe ringatnia magát a kontinensnek, hogy a NATO mindig elvégzi helyettünk a munkát – hívta fel a figyelmet a görög kormányfő.

A napokban António Costa, az Európai Tanács elnöke is megerősítette, hogy az unió vezetői már dolgoznak egy „kézikönyvön” a záradék gyakorlati alkalmazásához.

Macron athéni útja során, amellett, hogy megújították a két ország közti stratégiai megállapodást, kilenc új egyezményt is aláírtak, többek között a tudományos kutatás és a nukleáris technológia területén. A francia elnök emellett határozottan biztosította Athént: Párizs kiáll mellette, ha regionális riválisa, Törökország részéről támadás érné.

A francia államfő kijelentette: kivételes történelmi pillanatot élünk, amikor az amerikai, az orosz és a kínai vezetés is szembehelyezkedik az európai érdekekkel. Szerinte a kontinensnek, amely évszázados háborúskodás után megteremtette a békét és a jólétet, most „fel kell ébrednie”, és valódi, önálló geopolitikai hatalommá kell válnia a változó világrendben.