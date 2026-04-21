Valaki nem mond igazat: Zelenszkij és Magyar Péter teljesen mást állít – videó

Magyarország leendő miniszterelnöke, Magyar Péter a hétfőn tartott sajtótájékoztatón megnevezte a Tisza-kormány hét miniszterét és további minisztériumokat jelentett be. A Tisza elnöke többször is kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel nem ismerik egymást, még telefonon sem beszéltek soha. Zelenszkij elnök ugyanakkor homlokegyenest mást állított egy kedden nyilvánosságra került interjúban.

Magyar Péter leendő miniszterelnök

Azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon sem, sehogy sem […] még egyszer mondom, nem ismerjük egymást

– jelentette ki a sajtótájékoztatón Magyar. Azonban ennek épp az ellenkezőjét állította Zelenszkij a kedden nyilvánosságra került videón:

Mielőtt miniszterelnök lett, egyszer ellátogatott Ukrajnába. Ez, – nem is tudom – több mint egy éve, talán két éve volt. Igen, volt vele egy találkozóm. Ő akart velem találkozni

– mondta az ukrán elnök kérdésre válaszolva. A Zelenszkijjel készült 30 perces interjú – amiben a Tisza Párt elnöke kétszer is szóba került – angol nyelven, ide kattintva tekinthető meg.

Egy rövid interjúrészlet viszont magyar felirattal is elérhető:

Magyar Péter Kijevben találkozott Zelenszkij körével

Magyar Péter még 2024-ben látogatott Kijevbe, ahol több fotó is készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem nyilvánosak, de találgatások szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy hónapokig tartó bizonytalanság után kedden újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.