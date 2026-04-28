Magyar származású parancsnok irányítja az orosz hátország elleni dróntámadásokat

Ukrajna jelentősen fokozta a mélyen Oroszország területén belüli célpontokra mért dróncsapásokat, amelyek célkeresztjében az orosz energiaszektor és a társadalmi morál áll. Egy interjúban az ukrán pilóta nélküli rendszerek parancsnoka, a magyar származású Bródi Róbert (Robert Brovdi) arról beszélt, hogy ezek a csapások kulcsszerepet játszanak az orosz előrenyomulás lassításában és abban, hogy megnehezítsék Oroszország számára a háború finanszírozását– számolt be róla a BBC.

„Magyar” parancsnok volt felelős az április 20-i orosz olajfinomítót ért ukrán dróncsapásért

Fotó: AFP

A „Magyar” hívójelű parancsnok elmondta, hogy az orosz hátország már nem tekinthető biztonságosnak. A dróntechnológia fejlődése hozzájárult a támadások volumenének növekedéséhez, mivel a helyben gyártott eszközök egyre olcsóbbá válnak és egyes drónmodellek akár

1500–2000 kilométeres távolságban is képesek csapást mérni.

Robert "Magyar" Brovdi, Commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces:



Unmanned Systems Forces (USF) make up just 2% of Ukraine's military but these days they account for a third of all targets destroyed. USF's casualty rate, is no secret: less than 1% per year. 1/8 pic.twitter.com/zM0eN97in8 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) April 27, 2026

Egy kelet-ukrajnai titkos indítóhelyen az ukrán csapatok sietve készítik elő a nagy hatótávolságú pilóta nélküli eszközöket, hogy még azelőtt elindítsák őket, mielőtt az orosz erők észlelnék a pozíciójukat és csapást mérnének rájuk. Bródi hangsúlyozta, hogy az orosz energiaszektor kiemelt célpont számukra, mivel az ebből származó bevételekből finanszírozza Oroszország a háborút. Ennek jegyében több oroszországi létesítményt is támadás ért, köztük a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze olajfinomítót is, ahol a helyiek mérgező esőről számoltak be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyon fájdalmasnak nevezte ezeket a támadásokat Moszkva számára, mivel azok több tízmilliárd dolláros veszteséget okoznak.

Magyar to the production team – cut me a reel of the stuff that blew the hell up over the past three days.



Direct address to the enemy:



Birds of the USF: the kill zone is expanding into the operational depth of the temporarily occupied territories and the swamps.



You raped… pic.twitter.com/xfXE8GSCEy — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) April 27, 2026

A parancsnok egy föld alatti, titkos irányítóközpontból vezeti az akciókat, ahol valós idejű adatok és drónfelvételek alapján követik nyomon a műveleteket. Elmondása szerint az egységei az ukrán hadsereg mindössze 2 százalékát teszik ki, mégis az összes megsemmisített célpont egyharmadáért felelősek.