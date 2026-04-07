Orbán Viktor: Isten hozta Amerika alelnökét Magyarországon!

A miniszterelnök közösségi oldalán köszöntötte az amerikai alelnököt Budapesten. J. D. Vance gépe április 7-én délelőtt landolt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke április 7–8-án Budapesten tartózkodik, Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót követően beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából.
Ez a látogatás történelmi jelentőségű, hiszen évtizedek óta nem járt amerikai alelnök Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán köszöntötte J. D. Vance amerikai elnököt.
