Brüsszel diktál az uniós pénzekért cserébe

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Unió Bírósága kedden elmarasztaló ítéletet hozott: jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt, indoklásuk szerint az több ponton is sérti az uniós jogot. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója nyilatkozott lapunknak.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak, ha a Magyarországnak járó uniós forrásokat haza akarja hozni

A szakértő az uniós bíróság döntésével összefüggésben elmondta, hogy az a föderalizációnak az egyik eszköze, és az Unió mélyítése irányában dolgoznak, a fő irány az az Ever Closer Union*.

Így érdemes ezt a woke ideológiát is nézni. Ugye a bizottság az országspecifikus ajánlásokban mindig számon kéri, hogy ez a politika hogyan érvényesül, és hát látjuk, hogy az Unión keresztül próbálják például a mostani alaptörvényt is kikerülni

– magyarázta. Úgy folytatta, hogy a magyar alaptörvény szerint házasság csak férfi és nő között van, de az azonos nemű házasságot, amit egy másik tagországban kötnek, azt a szabályok értelmében Magyarországnak is el kéne ismernie. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Magyarország védi a házasság intézményét férfi és nő között.

Tehát igazából az uniós jog egy eszközként szolgál arra, hogy a woke ideológiát a tagországokban terjesszék, és miután Magyarország ezzel szembe ment, akár a mostani alaptörvénnyel, vagy ezekkel a kifogásolt szabályokkal, megpróbálják jogi eszközökkel rákényszeríteni az országot, hogy ezt a fősodorbeli woke ideológiát érvényesítsék

– részletezte, majd kitért rá, hogy a Tisza-kormány többször elmondta, ők nem akarnak szembe menni az Unióval, így feltehetően valamilyen jogharmonizáció fog következni annak érdekében, hogy elkerüljék a további szankciókat.

De az más kérdés persze, hogy a magyar társadalom attól még nem változott meg a most vasárnapi választási eredménytől, [...] a magyar társadalom többsége nem csak az elmúlt 16 év miatt, de egyébként is [...] szkeptikusak a woke ideológiával szemben

– fejtette ki, majd úgy folytatta, hogy az figyelhető meg az unióban, hogy formailag átveszik a szabályozást egyes tagországokban, például Ausztriában, de a társadalom többsége attól még nem osztja ezeket az értékeket. Az elemzési igazgató zárásként kiemelte, hogy több hasonló esetre is számíthatunk a közeljövőben, mivel

rengeteg kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság, csak ezeket a magyar választás előtt szüneteltették.

A probléma gyökerének azt látta a szakértő, hogy a bizottságnak az egységes piac érdekében kéne kikényszerítenie a szabályok betartását a bíróságon keresztül, de a bizottság túlterjeszkedik a hatáskörein, és már rég nem azon dolgozik, hogy az egységes belső piacon a verseny feltételei azonosak legyenek, hanem ideológiák átültetéséről van szó. A migráció és az összes kérdéses témában számíthatunk arra, hogy az új kormánynak meg kell felelni a brüsszeli elvárásoknak, mivel pont az ezeknek való megfeleléstől függ, hogy folyósítja-e majd Brüsszel a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Kiszelly Zoltán szerint nehéz dolga lesz az új kormánynak, mert úgy kell megfelelnie z uniós elvárásoknak – annak érdekében, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásokat –, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatja ezt a fajta föderalizációs vagy mainstream politikát.