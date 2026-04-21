Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Brüsszel diktál az uniós pénzekért cserébe

Az Európai Unió Bíróságának elmarasztaló ítélete mögött Kiszelly Zoltán szerint nem csupán jogi, hanem mélyebb, föderalizációs törekvések húzódnak meg. A szakértő rávilágított, hogy a woke ideológia terjesztése és az uniós források kifizetése közötti szoros összefüggés komoly dilemma elé állíthatja Magyarország új vezetését.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Unió Bírósága kedden elmarasztaló ítéletet hozott: jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt, indoklásuk szerint az több ponton is sérti az uniós jogot. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója nyilatkozott lapunknak.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint nehéz dolga lesz a Tisza-kormánynak, ha a Magyarországnak járó uniós forrásokat haza akarja hozni
A szakértő az uniós bíróság döntésével összefüggésben elmondta, hogy az a föderalizációnak az egyik eszköze, és az Unió mélyítése irányában dolgoznak, a fő irány az az Ever Closer Union*.

Így érdemes ezt a woke ideológiát is nézni. Ugye a bizottság az országspecifikus ajánlásokban mindig számon kéri, hogy ez a politika hogyan érvényesül, és hát látjuk, hogy az Unión keresztül próbálják például a mostani alaptörvényt is kikerülni

– magyarázta. Úgy folytatta, hogy a magyar alaptörvény szerint házasság csak férfi és nő között van, de az azonos nemű házasságot, amit egy másik tagországban kötnek, azt a szabályok értelmében Magyarországnak is el kéne ismernie. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Magyarország védi a házasság intézményét férfi és nő között.

Tehát igazából az uniós jog egy eszközként szolgál arra, hogy a woke ideológiát a tagországokban terjesszék, és miután Magyarország ezzel szembe ment, akár a mostani alaptörvénnyel, vagy ezekkel a kifogásolt szabályokkal, megpróbálják jogi eszközökkel rákényszeríteni az országot, hogy ezt a fősodorbeli woke ideológiát érvényesítsék

– részletezte, majd kitért rá, hogy a Tisza-kormány többször elmondta, ők nem akarnak szembe menni az Unióval, így feltehetően valamilyen jogharmonizáció fog következni annak érdekében, hogy elkerüljék a további szankciókat. 

De az más kérdés persze, hogy a magyar társadalom attól még nem változott meg a most vasárnapi választási eredménytől, [...] a magyar társadalom többsége nem csak az elmúlt 16 év miatt, de egyébként is [...] szkeptikusak a woke ideológiával szemben

– fejtette ki, majd úgy folytatta, hogy az figyelhető meg az unióban, hogy formailag átveszik a szabályozást egyes tagországokban, például Ausztriában, de a társadalom többsége attól még nem osztja ezeket az értékeket. Az elemzési igazgató zárásként kiemelte, hogy  több hasonló esetre is számíthatunk a közeljövőben, mivel

rengeteg kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság, csak ezeket a magyar választás előtt szüneteltették.

A probléma gyökerének azt látta a szakértő, hogy a bizottságnak az egységes piac érdekében kéne kikényszerítenie a szabályok betartását a bíróságon keresztül, de a bizottság túlterjeszkedik a hatáskörein, és már rég nem azon dolgozik, hogy az egységes belső piacon a verseny feltételei azonosak legyenek, hanem ideológiák átültetéséről van szó. A migráció és az összes kérdéses témában számíthatunk arra, hogy az új kormánynak meg kell felelni a brüsszeli elvárásoknak, mivel pont az ezeknek való megfeleléstől függ, hogy folyósítja-e majd Brüsszel a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Kiszelly Zoltán szerint nehéz dolga lesz az új kormánynak, mert úgy kell megfelelnie z uniós elvárásoknak – annak érdekében, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásokat –, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatja ezt a fajta föderalizációs vagy mainstream politikát.

 

