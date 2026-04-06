Teljes energiablokád fenyegeti Magyarországot – itt vannak a részletek

Magyarország energiaellátása célkeresztbe került. A Török Áramlat elleni támadások és a Barátság vezetéket érintő korlátozások együtt már nemcsak kockázatot, hanem egy lehetséges energiablokád előszelét jelentik. Az ellátás biztonsága mind több fronton kerül veszélybe.
2022 – az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot
2022 szeptemberének végén robbanások rongálták meg a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat vezetéket, a tenger felszínén pedig látványosan szivárgott a gáz. A vizsgálatok szerint nem baleset történt, hanem tudatos szabotázs, nagy erejű robbanóanyaggal.
Kezdetben többen Oroszországot tették felelőssé, később azonban egyre több jel utalt ukrán kapcsolatokra, s kiderült Kijev áll a szabotázs mögött.
Az orosz külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben. A Der Spiegel részleteket közölt a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentéséből, amely az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán zajló per során készült.
Az iratok és a bíróság következtetései szerint az akció ukrán állami terrorizmus volt.
Az Északi Áramlat elleni támadás terve állítólag még a Krím 2014-es orosz megszállása előtt készült. Az orosz elnök különmegbízottja szerint az Európai Uniónak és Nagy-Britanniának saját költségén kellene helyreállítania az Északi Áramlat 2 vezetéket, miután az energiaárak jelentősen emelkednek Európában.
2022-ben az ukránok lezárták a gázvezetéket, ami olcsó gázt hozott Oroszországból.
A háború kitörése után Ukrajna több ponton korlátozta az orosz gáz tranzitját a területén keresztül, biztonsági okokra hivatkozva (pl. a szudzsai és más belépési pontoknál). Ez érintette a Közép-Európába, így Magyarországra irányuló szállításokat is, amelyek korábban jelentős részben ezen az útvonalon jöttek.
Magyarország ezért helyezte át a hangsúlyt a Török Áramlat vezetékre, amely déli útvonalon biztosít gázt, Ukrajna megkerülésével.
Magyarország energiaellátása évek óta támadás alatt áll
A Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát fenyegetik, de Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu.
- 2024. december 30. – Az ukrán hadsereg megpróbált csapást mérni a Barátság kőolajvezetékre a Brjanszki régióban található Novozibkov város közelében.
- 2025 tavasz – Ukrán drón miatt megsérült a vezeték brjanszki szakasza, de akkor a szállítást gyorsan helyreállították.
- 2025 nyár eleje – Újabb csapás érte a rendszert a belgorodi térségben, fennakadásokat okozva a magyarországi és szlovákiai szállításban.
- 2025 augusztus – A harmadik támadás bizonyult a legsúlyosabbnak, ez emelte a magyar–ukrán feszültséget új szintre.
2025 elején Kijev már jelezte, hogy a gáz után az olaj útját is elzárhatja. Erre reagálva Magyarország és Szlovákia belengette, hogy megakadályozza az orosz szankciók meghosszabbítását. A tárgyalások végén azonban Budapest biztosítékokat kapott az Európai Bizottságtól és az ukrán féltől arra, hogy a vezetékeket nem éri támadás.
Ennek ellenére decemberben is támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, és január 27. óta nem szállítottak olajat Magyarországra ezen keresztül. A magyar kormány szerint Ukrajna a tranzit késleltetésével politikai nyomást próbál gyakorolni az országra, miközben az ukrán fél arra hivatkozik, hogy egy januári orosz támadás rongálta meg a vezeték ukrajnai szakaszát.
Kijev mindeddig megtagadta azokat a kéréseket, amelyek a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálatára vonatkoztak – az EU és több tagállam is eredménytelenül kért bejutást.
Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra
Az ukránok három terrorista akciót hajtottak végre, már csak egy maradt hátra, ez pedig a blokád alá vett magyar gázvezetéket kiváltó Török Áramlat
– figyelmeztetett a miniszterelnök márciusban. Úgy tűnik, Orbán Viktornak igaza lett, az olajblokád után most már teljes energiablokád alá akarja venni Magyarországot Ukrajna.
Az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomását március közepén, most pedig valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén.
Az esettel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. A tárcavezető az első támadás után hangsúlyozta: ha a Török Áramlat működése megszakadna, Magyarország földrajzi és fizikai adottságai miatt nem lenne biztosítható az ország stabil földgázellátása.
Amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben!
– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
És itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett. Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként"
– szögezte le Szijjártó Péter a mai támadás után.
Mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat"
– biztosított a miniszter. Rávilágított arra is, hogyha a Török Áramlat vezetéke nem működne, akkor a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk csak földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne itt Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy a támadás miatt magyar katonák vonulnak ki a vezetékhez.