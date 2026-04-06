Teljes energiablokád fenyegeti Magyarországot – itt vannak a részletek

Magyarország energiaellátása célkeresztbe került. A Török Áramlat elleni támadások és a Barátság vezetéket érintő korlátozások együtt már nemcsak kockázatot, hanem egy lehetséges energiablokád előszelét jelentik. Az ellátás biztonsága mind több fronton kerül veszélybe.

Magyarország energiaellátása évek óta támadás alatt áll – az olajblokád után most már teljes energiablokád fenyeget

2022 – az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot

2022 szeptemberének végén robbanások rongálták meg a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat vezetéket, a tenger felszínén pedig látványosan szivárgott a gáz. A vizsgálatok szerint nem baleset történt, hanem tudatos szabotázs, nagy erejű robbanóanyaggal.

Kezdetben többen Oroszországot tették felelőssé, később azonban egyre több jel utalt ukrán kapcsolatokra, s kiderült Kijev áll a szabotázs mögött.

Az orosz külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben. A Der Spiegel részleteket közölt a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentéséből, amely az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán zajló per során készült.

Az iratok és a bíróság következtetései szerint az akció ukrán állami terrorizmus volt.

Az Északi Áramlat elleni támadás terve állítólag még a Krím 2014-es orosz megszállása előtt készült. Az orosz elnök különmegbízottja szerint az Európai Uniónak és Nagy-Britanniának saját költségén kellene helyreállítania az Északi Áramlat 2 vezetéket, miután az energiaárak jelentősen emelkednek Európában.

Az Északi Áramlat elleni támadás terve állítólag még a Krím 2014-es orosz megszállása előtt készült

2022-ben az ukránok lezárták a gázvezetéket, ami olcsó gázt hozott Oroszországból.

A háború kitörése után Ukrajna több ponton korlátozta az orosz gáz tranzitját a területén keresztül, biztonsági okokra hivatkozva (pl. a szudzsai és más belépési pontoknál). Ez érintette a Közép-Európába, így Magyarországra irányuló szállításokat is, amelyek korábban jelentős részben ezen az útvonalon jöttek.