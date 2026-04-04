Mamdani körül óriási botrány bontakozik ki

Úgy néz ki, New York baloldali polgármestere nem tud kiszakadni szerepéből. Zohran Mamdani éles kritikákkal néz szembe, miután egy tragikus körülmények között meggyilkolt kislány esete kapcsán a fegyvereket hibáztatta a bűnözők helyett – írja a Fox News.

Mamdani kijelentései széles körben kritikákat váltottak ki

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Nem ez az első családunk, amelyik ezt a fájdalmat átéli” – mondta Mamdani nem sokkal azután, hogy egy hét hónapos kislányt, Kaori Patterson-Mooret szerda délután egy kóbor golyó ölt meg, amikor egy robogóval közlekedő fegyveres tüzet nyitott egy brooklyni utcán egy feltételezett bandához köthető incidens során.

Túl sok gyermek nem nő fel soha. Olyan szülőkké, akiknek el kellett temetniük azokat, akiket a legjobban szerettek. Nem fogadhatjuk el ezt normálisnak a városunkban. Nem lehetünk érzéketlenek erre a fájdalomra, és a mai nap pusztító emlékeztető arra, hogy mennyi munka van még hátra a fegyveres erőszak elleni küzdelem során

– fogalmazott a baloldali polgármester.

A fegyverviseléshez való jog évek óta szétfeszíti az amerikai társadalmat, a progresszív baloldal pedig évek óta küzd a lőfegyverek teljes betiltásáért. A kritikusok szerint ez a progresszív politika volt, ami előbújt Mamdani szerencsétlenül megfogalmazott reagálásából. Ennek az egyik oka, hogy a liberálisok a büntetés-végrehajtás terén is reformokat szeretnének.

Mamdaninak tehát kevés választása volt, hiszen progresszív szavazói haragját kockáztatta volna, ha erős büntetést helyez kilátásba az elkövetőkkel szemben.

A probléma azonban nagyon is valós, miután nemrég egy veteránt ölt meg egy bevándorló a városban, aki ráadásul mindezt fegyver nélkül tette. Az elkövető ugyanis nemes egyszerűséggel a metró alá lökte az idős férfit. Az eset a kritikusok szerint rávilágít arra a disszonanciára, amely a baloldali politikát jellemzi.