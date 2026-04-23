Véget ért a brüsszeli komédia: itt van Weber brutális lebukása

Közel nyolc esztendő után dőlhet össze a Brüsszel által gondosan felépített kártyavár. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője a DPA német hírügynökségnek adott nyilatkozatában gyakorlatilag beismerte a beismerhetetlent: a Magyarországgal szembeni jogi eljárásnak semmi köze nem volt a törvényekhez. Weber világossá tette, hogy az áprilisi választási eredmények után már nem látják értelmét a hazánk elleni, 7. cikk szerinti eljárás fenntartásának.

Manfred Weber elismerte: okafogyottá vált a Magyarország elleni bosszúhadjárat.

Érvelése szerint a szankciós mechanizmust kifejezetten az „orbáni rendszer” ellenében hívták életre még 2018-ban. Ezzel a néppárti politikus akaratlanul is elismerte: a jogállamisági eljárás csupán egy álcázott politikai büntetőeszköz volt. Eddig az uniós értékek állítólagos veszélyeztetéséről papoltak, és még a hazánk szavazati jogának megvonásával is fenyegetőztek, ám a kormányváltás után ezek az aggályok egy csapásra elpárologtak.

Most meg kell tennünk az első lépéseket a 7. cikk szerinti eljárás lezárása felé

– mondta.

A módszer nem új, a forgatókönyv kísértetiesen emlékeztet a lengyel esetre. Varsó ellen is évekig folyt a hajsza, de a 2023-as kormányváltás után a bizottság rekordsebességgel állapította meg a „javulást”.

Brüsszel tehát nem a jogot védi, hanem a saját politikai érdekeit: aki behódol nekik, annak megnyitják a pénzcsapokat, aki viszont a nemzeti szuverenitást választja, azt eljárásokkal próbálják térdre kényszeríteni.

A brüsszeli bürokrácia most látványos kapkodásba kezdett. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a hírek szerint azonnal mozgósította a testületet, hogy a korábban koholt vádakkal visszatartott uniós forrásokat mielőbb felszabadítsák. Ez a hirtelen jött „rugalmasság” azonban minden eddiginél jobban rávilágít a brüsszeli kettős mércére.

Manfred Weber beismerését Dömötör Csaba sem hagyta szó nélkül

Dömötör Csaba szerint az Európai Néppárt lépése azt bizonyítja, hogy a Magyarországgal szembeni eljárás politikai eszköz volt. Azt írta, hogy a döntés egyértelmű következtetésre ad okot. Szerinte az eljárásnak „az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz”, sokkal inkább egy olyan kormány „fenyítéséről és zsarolásáról” szólt, amely nem igazodott az uniós fősodorhoz. A politikus úgy fogalmazott, hogy

az európai szereplők mostanra már nem is próbálják fenntartani a jogállamisági érvelést, és szerinte „a nyers zsarológépezet maradt a színpadon”, amelyet most éppen visszavonnak.

Hozzátette: az új kormány felelőssége lesz, hogy mit kezd azzal a helyzettel, amely az eljárás enyhítésével alakul ki, és milyen feltételek mellett történik meg a változás.