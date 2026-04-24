Át vagyunk verve! Soha nem fogjuk viszont látni az EU-s milliárdokat

Medvegyev közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: az EU végre megadja a régóta ígért hitelt Kijevnek, ám szerinte azt nem fogják majd visszafizetni, írta a TASZSZ.

Medvegyev szkeptikus a visszafizetés kapcsán

Állítása szerint Brüsszel arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, ami szerinte irreális elképzelés.

Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!”

– írta az X-en.

The EU is finally giving the long-awaited loan to the Kiev thief, and the money doesn’t have to be paid back, because in Brussels’ imbecile logic, it’s Russia who’s going to foot the bill. Enjoy getting played again, Europeans — that’s €90 billion out of your pockets! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 23, 2026

Az Európai Unió Tanácsa korábban bejelentette, hogy lezárta a 2026–2027-es időszakra szánt, Ukrajnának nyújtandó finanszírozás jóváhagyását. A csomag célja, hogy támogassa Kijevet az Oroszországgal folytatott háborúban.

A brüsszeli tervek szerint a hitel visszafizetése részben az Oroszországtól remélt jóvátételekből történhetne, amit egyesek már most is bizonytalannak tartanak. A konstrukció így nemcsak politikai, hanem gazdasági vitákat is kiváltott Európa-szerte.