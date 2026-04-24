Át vagyunk verve! Soha nem fogjuk viszont látni az EU-s milliárdokat

Medvegyev közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: az EU végre megadja a régóta ígért hitelt Kijevnek, ám szerinte azt nem fogják majd visszafizetni, írta a TASZSZ.
Medvegyev szkeptikus a visszafizetés kapcsán
Állítása szerint Brüsszel arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, ami szerinte irreális elképzelés.
Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!”
– írta az X-en.
Az Európai Unió Tanácsa korábban bejelentette, hogy lezárta a 2026–2027-es időszakra szánt, Ukrajnának nyújtandó finanszírozás jóváhagyását. A csomag célja, hogy támogassa Kijevet az Oroszországgal folytatott háborúban.
A brüsszeli tervek szerint a hitel visszafizetése részben az Oroszországtól remélt jóvátételekből történhetne, amit egyesek már most is bizonytalannak tartanak. A konstrukció így nemcsak politikai, hanem gazdasági vitákat is kiváltott Európa-szerte.