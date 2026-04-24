Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Sport

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

Medvegyev

Át vagyunk verve! Soha nem fogjuk viszont látni az EU-s milliárdokat

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagjával kapcsolatban az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Dmitrij Medvegyev szerint a pénz valójában az európai adófizetők zsebéből származik, és soha nem fogják visszakapni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Medvegyev közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: az EU végre megadja a régóta ígért hitelt Kijevnek, ám szerinte azt nem fogják majd visszafizetni, írta a TASZSZ.

Medvegye
Az uniós tisztviselők jóváhagyták az Ukrajnának szánt hitelt és a 20. orosz szankciós csomagot (Fotó: AFP)

Medvegyev szkeptikus a visszafizetés kapcsán

Állítása szerint Brüsszel arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, ami szerinte irreális elképzelés.

Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!”

– írta az X-en.

Az Európai Unió Tanácsa korábban bejelentette, hogy lezárta a 2026–2027-es időszakra szánt, Ukrajnának nyújtandó finanszírozás jóváhagyását. A csomag célja, hogy támogassa Kijevet az Oroszországgal folytatott háborúban.

A brüsszeli tervek szerint a hitel visszafizetése részben az Oroszországtól remélt jóvátételekből történhetne, amit egyesek már most is bizonytalannak tartanak. A konstrukció így nemcsak politikai, hanem gazdasági vitákat is kiváltott Európa-szerte. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!