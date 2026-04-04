luhanszk

Megbénítottak egy kulcsfontosságú üzemet az ukránok Luhanszkban

2026. április 04. 20:02
Egy hónapon belül már a második sikeres támadást hajtották végre az ukrán fegyveres erők az orosz megszállás alatt lévő luhanszki régióban található alcsevszki kohászati üzem ellen. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) csütörtöki beszámolója szerint a precíziós dróncsapások következtében a luhanszki létesítményben teljesen leállt a termelés.
Néhány hét leforgása alatt immár másodszor támadták az ukránok a luhanszki régióban található alcsevszki kohászati üzemet – számol be róla a Kyiv Independent ukrán hírportál.

Megbénította a luhanszki régióban található üzemet az ukrán támadás (Illusztráció, forrás: AFP)

A stratégiai fontosságú katonai akciót az SZBU az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egységeivel (USF) szoros együttműködésben hajtotta végre. A célpont kiválasztása nem volt véletlenszerű: az alcsevszki üzem a donbászi térség egyik legjelentősebb nehézipari bázisa, amely elengedhetetlen az orosz katonai gyártósorok folyamatos kiszolgálásában.

Az ukrán hírszerzés feltérképezte a gyár legkritikusabb termelési egységeit, majd a Fire Point védelmi vállalat által gyártott FP–2 típusú drónokkal mértek rájuk célzott csapást.

A hivatalos kijevi jelentések szerint a támadás rendkívül precíz volt, aminek következtében súlyosan megrongálódtak a kohók, a legfőbb gyártócsarnokok, az üzem gázvezetékei, valamint az elektromos alállomások is.

A károk mértéke olyan jelentős, hogy a gyár kénytelen volt azonnal és teljesen felfüggeszteni a működését.

A sikeres akciót az SZBU videófelvételek közzétételével is igyekezett alátámasztani, amelyeken jól láthatók a létesítmény különböző pontjait érő találatok és a magasba csapó lángok. Az SZBU állításait független források egyelőre nem tudták teljeskörűen megerősíteni.

Az alcsevszki kohászati üzem katonai jelentősége abban rejlik, hogy közvetlen és kulcsfontosságú beszállítója az orosz Uralvagonzavod gépgyártó óriásvállalatnak. Az ukrán szolgálatok információi szerint a 2015 óta orosz ellenőrzés alatt álló luhanszki üzemben készült alapanyagok nélkülözhetetlenek a fronton aktívan használt T–90-es harckocsik és a Mszta–S önjáró tarackok összeszereléséhez. 

