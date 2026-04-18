A mozgósítások eredményére büszke Budanov

Az ukrán elnöki hivatal vezetője az elmúlt hat hónapot értékelte. Kirilo Budanov szerint nehéz helyzetben van a hadsereg, azonban a minimumot így is teljesíteni tudták a toborzók – írja a Liga.

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Kiril Budanov nemrég arról beszélt egy moldovai lap számára, hogy az elmúlt hat hónapban a TCK sikeresen teljesítette a minimális mozgósítási célt. Azt pontosan nem fejtette ki az elnöki hivatal vezetője, hogy ez hány embert jelent, azonban azt hangsúlyozta, hogy a helyzet nehéz.

Az agresszív és erőszakos mozgósítások komoly feszültségeket okoznak az ukrán társadalomban, ráadásul a hírek szerint a korrupció is felütötte a fejét. A TCK emberei lényegében szabad kezet kaptak a mozgósítási kvóták teljesítéséhez, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az erőszak alkalmazásától sem riadnak vissza.

Ez azonban egyre több esetben eredményez nyílt konfrontációt a civilek és az egyenruhások között. Ráadásul hosszú ideje lehet híreket hallani róla, hogy a toborzók pusztán az elfogottak egy részét viszik a kiképző központokba, sokan kenőpénzért cserébe szabadulnak.

Nemrégiben, április 8-án Budanov helyettese, Pavel Palisa dandártábornok is arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban javult a mozgósítási arány. Ennek ellenére azonban a források szerint vannak olyan elképzelések, ami szerint a rendőrség bizonyos feladatait is a TCK hatáskörébe kéne helyezni. Jelenleg ugyanis a rendőrség az, aki nyilvántartásba veszi és értesíti a hadkötelezett férfiakat. Bizonyos hangok szerint azonban ezt is a TCK embereire kellene bízni, akik így még hatékonyabbak lennének. Ezt azonban az ukrán parlament képviselőinek egy része sem támogatja.