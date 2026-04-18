Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Ukrajna

A mozgósítások eredményére büszke Budanov

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnöki hivatal vezetője nemrég arról beszélt, hogy sikerült teljesíteni a mozgósítási célt. Kiril Budanov szerint a helyzet nehéz, azonban a TCK, vagyis a toborzó irodák és embereik sikeresen hozták a kvótát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaTCKmozgósítás

Az ukrán elnöki hivatal vezetője az elmúlt hat hónapot értékelte. Kirilo Budanov szerint nehéz helyzetben van a hadsereg, azonban a minimumot így is teljesíteni tudták a toborzók – írja a Liga.

Budanov szerint a helyzet nehéz, de a TCK teljesítette a kvótát 
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Kiril Budanov nemrég arról beszélt egy moldovai lap számára, hogy az elmúlt hat hónapban a TCK sikeresen teljesítette a minimális mozgósítási célt. Azt pontosan nem fejtette ki az elnöki hivatal vezetője, hogy ez hány embert jelent, azonban azt hangsúlyozta, hogy a helyzet nehéz. 

Az agresszív és erőszakos mozgósítások komoly feszültségeket okoznak az ukrán társadalomban, ráadásul a hírek szerint a korrupció is felütötte a fejét. A TCK emberei lényegében szabad kezet kaptak a mozgósítási kvóták teljesítéséhez, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az erőszak alkalmazásától sem riadnak vissza. 

Ez azonban egyre több esetben eredményez nyílt konfrontációt a civilek és az egyenruhások között. Ráadásul hosszú ideje lehet híreket hallani róla, hogy a toborzók pusztán az elfogottak egy részét viszik a kiképző központokba, sokan kenőpénzért cserébe szabadulnak. 

Nemrégiben, április 8-án Budanov helyettese, Pavel Palisa dandártábornok is arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban javult a mozgósítási arány. Ennek ellenére azonban a források szerint vannak olyan elképzelések, ami szerint a rendőrség bizonyos feladatait is a TCK hatáskörébe kéne helyezni. Jelenleg ugyanis a rendőrség az, aki nyilvántartásba veszi és értesíti a hadkötelezett férfiakat. Bizonyos hangok szerint azonban ezt is a TCK embereire kellene bízni, akik így még hatékonyabbak lennének. Ezt azonban az ukrán parlament képviselőinek egy része sem támogatja.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!