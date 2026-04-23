Megszólalt a Pentagon: ekkor lesz biztonságos a Hormuzi-szoros

Az iráni–amerikai konfliktus egyre súlyosabb gazdasági és politikai következményekkel járhat, miközben az energiaárak tartósan magas szinten ragadhatnak. A Pentagon becslései szerint a Hormuzi-szoros aknamentesítése akár fél évig is eltarthat, ami azt jelenti, hogy a globális olajpiac bizonytalansága hosszú hónapokig fennmaradhat – számolt be cikkében a ZN.UA.

Megszólalt a Pentagon a Hormuzi-szoros kapcsán

Az olajárak akár egészen az amerikai félidős választásokig magasak maradhatnak — ami aggasztó jel Donald Trump és Republikánus Pártja számára.

A Pentagon úgy véli, hogy az iráni hadsereg által telepített aknák teljes eltávolítása a Hormuzi-szorosból akár hat hónapot is igénybe vehet, és egy ilyen művelet valószínűleg nem valósul meg az Egyesült Államok Irán elleni háborújának befejezése előtt.

A háború gazdasági következményei az év végéig vagy akár még tovább is fennmaradhatnak. Az Egyesült Államok Háborús Minisztériumának egy magas rangú tisztviselője ismertette ezeket a becsléseket egy zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón április 21-én.

A gazdasági következményeken túl ennek jelentős politikai hatásai is lehetnek az Egyesült Államokban — különösen a republikánusok számára a novemberi félidős választások közeledtével.

Április 22-én, szerdán az Egyesült Államokban egy gallon benzin átlagos ára 4,02 dollár volt, szemben a februári, Irán elleni háború kezdete előtti 2,98 dollárral. Donald Trump maga is ellentmondásos kijelentéseket tett az árakkal kapcsolatban: ebben a hónapban azt mondta, hogy a félidős választásokig az árak „azonos szinten maradhatnak, vagy talán kissé emelkedhetnek”, majd később azt állította, hogy addigra „jelentősen alacsonyabbak” lesznek. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szerint egy gallon benzin ára az Egyesült Államokban várhatóan szeptember végéig nem csökken újra három dollár alá.

Három, névtelenséget kérő tisztviselő szerint a törvényhozókat arról tájékoztatták, hogy Irán feltehetően legalább két tucat aknát helyezett el a Hormuzi-szorosban és annak környékén. Az aknák egy részét GPS-technológia segítségével távolról telepítették, ami megnehezíti az amerikai erők számára azok felderítését.

Úgy vélik, hogy más aknákat kisebb hajókról helyeztek el az iráni erők. A Pentagon nem válaszolt az aknamentesítés becsült időtartamára vonatkozó kérdésekre.

A Hormuzi-szoros hajóforgalmának blokkolása a konfliktus állandó feszültségforrása: Irán bejelentette e létfontosságú vízi út lezárását, sőt egyes hajókat is megtámadott, ami csapást mért a globális gazdaságra. A háború előtt a világ olajszállításának mintegy 20 százaléka haladt át a szoroson.

Irán márciusban kezdte meg az aknák telepítését a szorosban, miközben az amerikai és izraeli erők folytatták bombázási hadjáratukat. A Pentagon jelentett csapásokat olyan iráni hajók ellen, amelyekről feltételezték, hogy aknákat telepítenek.

Hírszerzési értékelések szerint, Irán egytől hat hónapig blokkolhatja a szorost, ahol az aknák kulcsfontosságú tényezőt jelentenek. Sean Parnell a Pentagon szóvivője szerint „a Hormuzi-szoros hat hónapos blokádja lehetetlen és teljes mértékben elfogadhatatlan” az Egyesült Államok számára.

Nem világos, hogy az amerikai hadsereg milyen tervvel rendelkezik az aknamentesítési műveletre.

Valószínű, hogy aknamentesítő búvárok bevetését, valamint helikopterek és drónok alkalmazását is fontolgatják.

Ebben a hónapban, a tűzszünet idején néhány kereskedelmi hajó áthaladt a Hormuzi-szoroson, azonban a múlt hétvégén ismét leállt a hajóforgalom, miután az iráni erők tüzet nyitottak tankerhajókra, és újra bejelentették a vízi út lezárását.